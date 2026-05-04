Espionnage : L'Autriche expulse trois employés de l'ambassade de Russie

Le gouvernement autrichien a confirmé à l'AFP lundi l'expulsion de trois employés de l'ambassade de Russie soupçonnés d'espionnage, la ministre des Affaires étrangères Beate Meinl-Reisinger promettant un "changement de cap" face à ce "problème de sécurité".

Selon des informations publiées dimanche soir par le groupe audiovisuel public ORF, les installations russes à Vienne pourraient servir à espionner les organisations internationales présentes en Autriche comme l'ONU, l'OPEP ou l'OSCE.



"En ce qui concerne la forêt d'antennes à la représentation russe, il est inacceptable que l'immunité diplomatique soit utilisée pour mener des activités d'espionnage", a ajouté la ministre.

Vienne est régulièrement décrite comme un nid d'espions russes, notamment en raison d'un cadre législatif laxiste et environ 220 employés sont accrédités à l'ambassade de Russie.



Dans son dernier rapport qui date de 2024, le service autrichien du renseignement (DSN) rappelle que "l'ambassade de Russie à Vienne est l'une des plus grandes missions diplomatiques russes en Europe".

Elle "constitue un nœud stratégique majeur dans le cadre des activités d'espionnage visant l'Autriche et d'autres pays européens", ajoute-t-il.



"Le nombre élevé de personnels ne s'explique pas par la taille de l'ambassade bilatérale et par la présence de nombreuses organisations internationales établies dans la capitale."

L'Autriche, un pays de 9,2 millions d'habitants membre de l'Union européenne (UE), en a expulsé plus d'une dizaine depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

En Autriche, l'espionnage demeure légal, tant qu'il n'est pas opéré au détriment des intérêts du pays hôte et des scandales ont terni la réputation de Vienne auprès des services de renseignement occidentaux ces dernières années.



Selon l'ORF, le gouvernement a prévu d'étendre la répression de l'espionnage à l'UE et aux organisations internationales installées à Vienne.

Il veut aussi pénaliser le recrutement d'agents pour des services de renseignement étrangers.

Le gouvernement actuel, formé en 2025, est une coalition entre les conservateurs, les sociaux-démocrates et les libéraux.