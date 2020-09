Desserrement des restrictions dans la province d'Ouarzazate

Les autorités locales de la province d'Ouarzazate, sur recommandation du comité provincial de vigilance sanitaire, ont annoncé, samedi, un assouplissement des mesures de confinement partiel au niveau du territoire de la province, compte tenu de l’évolution positive de la situation épidémiologique de Covid-19.



A la suite d’une réunion du comité provincial de vigilance sanitaire, tenue vendredi au sujet de la situation épidémiologique qui s’est nettement améliorée ces derniers jours, le gouverneur de la province a décidé de nouvelles mesures concernant le dispositif de prévention et de protection en vigueur depuis le 6 septembre courant pour faire face à la deuxième vague de la pandémie, indiquet-on auprès de la province.



Il s’agit notamment de prolonger de soixante minutes l’heure de fermeture des commerces et services et du couvrefeu le soir. Les commerces fermeront désormais à 22h (jusqu’à 5 heures du matin) au lieu de 21h auparavant et le couvre-feu interdisant les déplacements et la circulation à 23h au lieu de 22h, précise un communiqué de la province.



Cette nouvelle mesure prend effet à partir de dimanche 27 septembre à 20h et sera maintenue en fonction de l’évolution de la situation épidémiologique dans la province, indique la même source, ajoutant que l’ensemble des autres mesures de prévention, prises les 3 et 4 septembre par le Comité provincial de vigilance sanitaire, restent inchangées.



Le comité de vigilance recommande vivement aux habitants d’observer strictement les mesures de protection et de prévention, telles que les règles de distanciation physique, le port du masque, le lavage fréquent des mains, en plus d’éviter les rassemblements familiaux qui se sont avérés de véritables vecteurs de propagation de l’épidémie.