Des personnalités influentes de la gauche française approuvent publiquement la décision du président de la République de soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara

Plusieurs personnalités influentes au sein de la gauche française ont approuvé publiquement la décision du président de la République de soutenir la souveraineté du Maroc sur son Sahara.



Dans un message adressé à S.M le Roi Mohammed VI, le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé officiellement au Souverain qu’il «considère que le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine», a souligné mardi le Cabinet Royal dans un communiqué.



Dans ce message, coïncidant avec la commémoration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, le Président français a assuré Sa Majesté le Roi de «l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume» et que son pays «entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international ».



« La décision concernant le Sahara est une bonne décision, parce qu'il y a quand même une histoire marocaine », a déclaré Anne Hidalgo (Parti socialiste-PS), jeudi soir, sur la chaîne française LCI.



« Pedro Sanchez avait fait ce chemin, et c'était plus compliqué pour l'Espagne de faire ce chemin-là et pour la gauche espagnole. Je crois que c'est une bonne chose. En tous les cas, je pense que cela ouvre à nouveau un dialogue avec le Maroc et j'en suis très heureuse », s’est-elle réjouie.

La maire de Paris a, par ailleurs, mis en exergue l’excellent niveau de coopération avec ses homologues marocains.



« Je préside l’association internationale des maires francophones et j’ai la chance d’avoir des consœurs maires marocaines à Rabat, Casablanca et Marrakech avec lesquelles je travaille vraiment de façon exceptionnelle. Donc je suis très heureuse qu’on ouvre un nouveau chapitre avec le Maroc », s’est-elle félicitée.



Pour sa part, le maire de Montpellier au nom du PS, Michaël Delafosse, a salué la décision de la France. Il a écrit sur X : «Je tiens à saluer cette position importante, nécessaire, attendue, du chef de l’Etat au nom de la France à l’égard du Maroc».

Et d’ajouter : « En tant qu’élu socialiste, adhérent au PS depuis plus de 30 ans, la souveraineté du Maroc sur le Sahara est incontestable et indiscutable ».



La déclaration de Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre française (PS), à nos confrères de La Quotidienne est sur la même longueur d'onde: «Voir la France affirmer ainsi son soutien au Maroc est une bonne chose à la fois pour la relation affective, historique et culturelle entre nos deux nations. Mais aussi parce qu’on parle de deux pays qui jouent chacun à son échelle régionale – Europe, Afrique – un rôle absolument instrumental.



Autrement dit, ce qui se joue dans la relation entre la France et le Maroc, c’est plus que la relation France – Maroc, c’est la capacité à tirer le meilleur de l’Europe et de l’Afrique en faisant converser et coopérer deux acteurs qui portent une vision constructive du monde. Les tensions entre eux étaient un terrible gâchis. Il était temps d’y mettre fin».



Même son de cloche de la part de Karim Ben Cheikh, élu au nom du Nouveau front populaire à l’Assemblée nationale dans la 9ème circonscription des Français de l’étranger, qui a écrit sur X : « Je salue la clarification apportée par le président Macron sur la question du Sahara. La France soutient le plan d'autonomie dans le cadre de la souveraineté marocaine, "seule base pour une solution politique" sous l'égide de l'ONU ».



Il convient de rappeler que le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, s’est adressé récemment à l’ensemble des composantes de la gauche française, dont le PS, les appelant «à la nécessité de considérer cette position d’un point de vue positif ».



Après avoir rappelé les contacts permanents au sein des institutions internationales, l’Internationale socialiste et les différentes visites entreprises, comme c’est le cas de celle effectuée à notre pays par Jean Luc Mélanchon, Driss Lachguar a dit qu’il «s’adresse à l’ensemble des composantes de la gauche, spécialement à nos camardes socialistes, les appelant à interagir positivement avec l’initiative, de leur pays et à saisir l’importance de l’initiative qui a coïncidé avec la position française relative à l’ouverture en matière de droits de l’Homme annoncée par S.M le Roi ».



Le Premier secrétaire a affirmé également que « la gauche qui suit les développements de la vie politique nationale et qui est consciente de l’enjeu existentiel de la question du Sahara pour l’ensemble du peuple marocain, dont la gauche nationale, ne doit pas perdre de vue que la Décision Royale est un message à la gauche de par le monde, comme c’est un message interne au peuple marocain ».



Mourad Tabet