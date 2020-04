Des paniers de légumes livrés à domicile à Agadir

Depuis le premier cas positif du Covid-19 enregistré au Royaume, des mesures draconiennes ont été mises en place pour éviter la propagation de la pandémie.

"Interdiction de sortir sans attestation", "port obligatoire des masques de protection" et surtout "éviter les rassemblements dans les lieux publics", figurent parmi les mesures préventives adoptées par les autorités compétentes et toute infraction à ces règles expose ses auteurs à des poursuites judiciaires.

Pour éviter les déplacements, plusieurs Gadiris ont opté pour la livraison à domicile de légumes et fruits, un service garanti par plusieurs sociétés, dont "9fift Lhna".

"Le concept a été créé il y a plus d’une année et a été destiné principalement aux personnes qui ne souhaitent ou n’ont pas le temps pour faire leurs courses aux marchés, ou encore ceux qui préfèrent dispenser leurs parents âgés de cette corvée", a indiqué à la MAP, le dirigeant de la société, Khalid El Boukary.

"Après l’instauration de l’état d’urgence sanitaire, nos clients sont devenus de plus en plus nombreux, puisque la majorité des citoyens évitent de sortir (sauf dans les cas extrêmes) et d’être en contact avec d’autres personnes", précise le jeune homme.

La procédure est simple, le client peut commander via le site internet, les applications "Whatsapp" et les réseaux sociaux, ou encore par un simple appel téléphonique. Le client a le choix entre des paniers suggérés qui contiennent l’essentiel des fruits et légumes utilisés dans chaque foyer marocain, ou un "panier personnalisé".

S’agissant de l’approvisionnement, Khalid El Boukary explique qu’il s’effectue d’une manière quotidienne en vue de garantir des produits frais aux clients, notant aussi que la livraison est gratuite et le paiement peut se faire directement ou par virement bancaire, pour les gens qui préfèrent ne pas toucher la monnaie en ces temps de pandémie.

Concernant les mesures de sécurité, le gérant confirme "qu’elles ont été toujours prises très au sérieux même avant cette pandémie". Les légumes sont lavés, conservés dans des plateaux jetables et enroulés dans un fil alimentaire. En outre, la voiture de livraison est désinfectée constamment et le personnel veille à l’application stricte des règles sanitaires, a-t-il poursuivi.

Pour le mois sacré de ramadan, le service a mis à la disposition de la clientèle les produits de large consommation pendant ce mois tels que les fruits secs et l’ensemble des produits indispensables pour la préparation des plats marocains ramadanesques (Harira, Slou, Chebakia, Briwat…), note M. El Bakoury rappelant que la Société veille également à créer une dynamique socioéconomique dans la région et encourage les coopératives en commercialisant leurs produits du terroir.

Et comme la solidarité et l’entraide sont des valeurs enracinées au sein de la société marocaine, le service distribue quotidiennement (même avant le confinement) des paniers aux familles nécessiteuses en coordination avec les autorités locales de la région Souss-Massa, a tenu à rappeler ce jeune gérant.