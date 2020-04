Des communes d’El Jadida mettent la main à la pâte

Des conseils communaux de la province d'El Jadida ont adopté, en sessions extraordinaires, une série de mesures sociales pour atténuer les effets de la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans l'esprit de l'élan de solidarité nationale et de mobilisation générale, les collectivités territoriales de la province, toutes tailles confondues, ont débloqué des budgets spéciaux qui seront alloués au soutien des catégories sociales les plus touchées par la crise induite par l’état d’urgence sanitaire, qui a paralysé plusieurs secteurs d’activité.

Les crédits exceptionnels iront, dans certains cas, à l’achat des produits et équipements utilisés dans les opérations de désinfection et de stérilisation, destinées à enrayer la diffusion du virus.

Ainsi, la commune d’El Jadida, plus grande commune et chef-lieu de la province, a consacré la somme de 3 millions de dirhams (MDH) pour venir en aide à quelque 10.000 familles nécessiteuses et 1,5 MDH pour l’acquisition de produits de désinfection.

Quant au conseil communal d’Azemmour, deuxième ville de la région, il a mobilisé un budget à hauteur de 800 mille dirhams, dont la grande partie (650.000 DH) sera consacrée au soutien des familles vulnérables, sous forme de dons de denrées alimentaires.

La commune rurale de Haouzia a dédié, pour sa part, une enveloppe de 1 million de dirhams pour le soutien direct des familles et 190.000 dirhams pour l'acquisition des produits désinfectants.

Deux autres communes rurales, à savoir Oulad Rahmoune et Chtouka, ont consenti des budgets équivalents de 400.000 dirhams pour fournir une assistance sociale aux catégories vulnérables.

D'après des informations obtenues par la MAP, ce sont les autorités locales qui se chargeront de la distribution directement aux domiciles des familles concernées, pour éviter les rassemblements devant les édifices publics.

L’aide sera acheminée chaque jour vers les lieux de résidence des familles répertoriées, par le biais de véhicules mobilisés à cette fin par les autorités.