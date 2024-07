Débat sur l’approche genre au sein des entreprises

L’Association pour le développement de la responsabilité sociétale des organisations organise, jeudi prochain à Casablanca, une table ronde sur le thème "Approche genre : quels mécanismes et leviers d’action pour un management inclusif au sein de l’entreprise ?".



Initié sous l'égide du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, cet événement rassemblera des experts, des décideurs et des acteurs clés des secteurs public et privé et des universitaires, selon les organisateurs.



L’objectif de cette table ronde consiste à établir un état des lieux sur les défis auxquels sont confrontées les femmes sur le marché du travail, à analyser les impacts socio-économiques de la participation accrue des femmes à l'économie et à présenter les initiatives visant à promouvoir l'égalité des chances et l'inclusion des femmes dans le monde professionnel, ajoute-t-on de même source.



Les débats s'articuleront notamment autour de l’adoption de l’approche genre, étant un "impératif pour l’entreprise marocaine en alignement avec les cadres de référence internationaux et nationaux et en conformité avec les obligations légales".



Seront également abordées les questions de "L’intégration de l’approche genre pour une gouvernance inclusive et égalitaire", et "L’implémentation de l’approche genre dans le cadre de la démarche de responsabilité sociétale des entreprises".