Débat à Rabat sur les moyens d'asseoir une société inclusive

Des enseignants-chercheurs et experts internationaux ont débattu, mercredi à Rabat, des moyens de jeter les bases d'une société inclusive pour les personnes en situation de handicap, lors d'une conférence initiée par la Fondation Fikr pour le développement, la culture et les sciences, en partenariat avec l'Association des régions du Maroc.



Lors de la première session de ce colloque de deux jours organisée sous le thème "De l'éducation inclusive à la société inclusive : Quelles voies possibles ?", les participants se sont penchés sur les obstacles et contraintes entravant l'atteinte d'une société inclusive qui respecte les droits de tous les membres de la société.



Les intervenants lors de cette session, encadrée par des enseignants et experts du Maroc, de Tunisie et d’Égypte, ont souligné la nécessité de reconsidérer toutes les politiques et approches en vue de développer les capacités individuelles des personnes en situation de handicap et donner libre cours à leurs énergies créatives, le but étant de garantir la transition vers une société inclusive qui tient compte des besoins de chaque individu, garantissant ainsi l'égalité d'accès au droit à l'éducation et à l'enseignement pour tous.



Ils ont noté que malgré tous les efforts déployés, le système éducatif n'est toujours pas inclusif, ce qui se traduit par une société similaire, relevant l'importance de transiter de la logique caritative envers les personnes en situation de handicap vers l'adoption de la référence constitutionnelle et légale pour garantir les droits de cette catégorie sociale, sur un pied d'égalité avec l'ensemble des citoyens.



Dans ce cadre, le président de la Fondation Fikr pour le développement, la culture et les sciences, Mohamed Derouich, a indiqué que l’aboutissement de toute stratégie nationale de promotion des droits des citoyens en situation de handicap nécessite un effort collectif qui implique toutes les forces et institutions dans le cadre d'une approche participative entre les secteurs gouvernementaux concernés, les composantes de la société civile compétente et les conseils élus afin de surmonter tous les obstacles et contraintes qui empêchent la bonne exécution des projets et programmes inscrits dans le Plan d'action national 2017-2021.