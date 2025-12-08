David Van Weel salue les réformes entreprises par le Maroc sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI et les Initiatives Royales régionales

-
-
-
-
Dans une Déclaration conjointe adoptée à l’issue des entretiens, à La Haye, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue néerlandais, David Van Weel, les Pays-Bas ont salué les progrès réalisés par le Maroc, notamment les réformes ambitieuses mises en œuvre sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.
Les Pays-Bas ont ainsi mis en avant les efforts du Royaume en matière de développement politique, économique et social, à travers notamment le Nouveau Modèle de Développement, la réforme du Code de la Famille, ainsi que la Régionalisation avancée.
La partie néerlandaise a également exprimé un grand intérêt pour les Initiatives Atlantiques lancées par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au profit du Continent africain, citant l’Initiative du Processus des États Africains Atlantiques, l'Initiative Royale visant à permettre aux États du Sahel d’accéder à l’Océan Atlantique, ainsi que le projet de Gazoduc Africain Atlantique.
Ces initiatives, souligne la Déclaration conjointe, visent à faire de l’espace atlantique africain un cadre géostratégique propice au développement intra-africain, à la stabilité et à la prospérité du Continent.
Les Pays-Bas ont, en outre, salué le rôle constructif joué par le Maroc au Moyen-Orient, rendant hommage à l’engagement personnel de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en Sa qualité de Président du Comité Al-Qods.