Dakhla: Réunion de suivi de la mise en œuvre de la feuille de route du tourisme 2023-2026

Une réunion de suivi du contrat régional de déploiement des projets de la feuille de route du tourisme 2023-2026, s'est tenue, vendredi dernier à Dakhla, en présence de plusieurs responsables et acteurs du secteur.



Présidée par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued-Eddahab, Ali Khalil, cette première réunion du comité chargé du suivi du contrat régional de déploiement des projets de la feuille de route du tourisme 2023-2026, a été l'occasion de discuter de l’état d’avancement des projets programmés dans le cadre de ladite feuille de route.



Faisant l’objet d’un partenariat entre le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, la wilaya de la région Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil régional, la Société marocaine d'ingénierie touristique (SMIT) et l’Office national marocain du tourisme (ONMT), le contrat régional de déploiement des projets de la feuille de route du tourisme a mobilisé un montant global estimé à 254 millions de dirhams (MDH), rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, le délégué provincial du tourisme à Dakhla, Mohamed Sbai, a indiqué que cette réunion a été l’occasion de présenter les principaux projets programmés au niveau de la région dans le cadre de la feuille de route du tourisme, de mettre l’accent sur les mesures prises en faveur de leur mise en œuvre, et d'émettre des propositions susceptibles de relever les défis qui se posent en la matière.



M. Sbai a également noté que les projets programmés sont de nature à renforcer et à diversifier l’offre touristique de Dakhla-Oued Eddahab, et partant contribuer à la création d’emplois dans la région.



Pour sa part, le président du Conseil régional du tourisme, Ahmed Abdellaoui, a indiqué que le déploiement régional de cette feuille de route du tourisme va permettre de renforcer l’investissement, d’améliorer l’employabilité et de promouvoir le produit touristique de la région.



Le secteur touristique se développe à Dakhla-Oued Eddahab à un rythme soutenu, à l’instar des autres régions du Royaume, a poursuivi M. Abdellaoui, plaidant pour la conjugaison des efforts, afin d’accompagner le développement de ce secteur prometteur.



A cette occasion, le délégué provincial du tourisme à Dakhla a présenté un exposé dans lequel il a passé en revue l’état d’avancement des différents projets prévus, citant à cet égard la création d’une société régionale de développement touristique, les programmes de soutien aux moyennes, petites et très petites entreprises touristiques, et celui de développement intégré du tourisme naturel et rural, ainsi que la création d’une Académie de ski nautique, et le développement des dessertes aériennes de la région.



Ont notamment pris part à cette réunion, le gouverneur de la province d’Aousserd, Mohammed Rochdy, les élus et les membres du comité chargé du suivi du contrat d’application pour le déploiement régional de la feuille de route du tourisme 2023-2026.



Y ont également pris part par visioconférence, les représentants du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, de la SMIT et de l’ONMT, entre autres.