Taxe spéciale annuelle sur les véhicules : paiement au plus tard le 31 janvier

Jeudi 22 Janvier 2026

La Direction générale des impôts (DGI) a informé les usagers, propriétaires de véhicules dont le poids total en charge ou le poids total maximum en charge tracté est inférieur ou égal à 9.000 kilos, que la date limite de paiement de la Taxe spéciale annuelle sur les véhicules (TSAV) au titre de l'année en cours est fixée au 31 janvier 2026.

Pour les véhicules mis en circulation en cours d'année, la TSAV doit être acquittée dans les soixante (60) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour la délivrance de la carte grise, précise un communiqué de la DGI.

Par ailleurs, la Direction rappelle que le paiement de la TSAV est gratuit via les guichets automatiques bancaires (GAB), les sites internet et les applications mobiles des banques.
L'attestation de paiement peut être téléchargée à partir du site : www.vignette.ma, fait savoir la même source.

Libé

