Forum des entreprises HESTIM 2026 : L’employabilité des jeunes à l’ère de l’intelligence artificielle

Les moyens de développer l'employabilité des jeunes diplômés à l’ère de l’intelligence artificielle (IA) ont été au centre de l’édition 2026 du Forum des entreprises, organisée vendredi à Casablanca par l’école HESTIM (Engineering & Business School).





L’événement a rassemblé des leaders industriels, des experts académiques et des étudiants autour de thématiques d'actualité, notamment l'intégration de l'IA dans les métiers de demain.



Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l’Université Hassan II de Casablanca, Anass Kettani, a souligné que l'intelligence artificielle doit être appréhendée comme un "outil opérationnel" au service de la formation et de l'entrepreneuriat, indiquant que les jeunes lauréats doivent tirer profit de l’IA qui peut contribuer largement à leur développement professionnel.



Le responsable a mis en avant l'importance de ce forum qui rassemble plus de 50 entreprises de premier plan pour répondre aux défis de recrutement de la jeunesse à l'horizon 2030, notant que cette édition dédiée à l’IA revient sur des thématiques cruciales pour les perspectives de l’employabilité.



De son côté, le directeur de l’école HESTIM, Adil Bennis, a souligné que cet événement vise à mettre les étudiants en contact avec le milieu professionnel pour favoriser leur employabilité, indiquant que ce rendez-vous annuel permet également d'enrichir les débats entre les mondes industriel et estudiantin.



Placée sous le signe de l'innovation et de l'IA, cette rencontre de recrutement et de networking vise à éclairer les étudiants sur les métiers de demain, à faciliter leur insertion professionnelle et à encourager les interactions directes avec le monde de l'entreprise.



La rencontre a été rythmée par des panels et des tables rondes qui se sont penchés sur la complémentarité nécessaire entre le monde académique et le tissu économique afin de minimiser le fossé existant entre les formations et les besoins réels du marché.



L’événement a été, par ailleurs, marqué par l’inauguration de la "Plateforme Technologique HESTIM", qui promeut l'industrie 4.0 et l'innovation technologique.