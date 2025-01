Crédit Agricole du Maroc réalise une émission obligataire subordonnée par placement privé

Le Crédit Agricole du Maroc a réalisé une émission obligataire subordonnée par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 1 milliard de dirhams (MMDH).



Cette nouvelle émission obligataire a été structurée en deux tranches, indique le Crédit Agricole du Maroc dans un communiqué.



La tranche A concerne 500 millions de dirhams (MDH) sous forme d'obligations subordonnées non cotées à taux révisable, d'une maturité de 10 ans in fine, tandis que la tranche B porte sur le même montant sous forme d'obligations subordonnées non cotées à taux fixe, d'une maturité de 10 ans in fine, précise la même source.



À travers cette opération, le Crédit Agricole du Maroc vise à financer les différents secteurs de l’économie, en particulier l’agriculture et le monde rural dans son ensemble, et renforcer les fonds propres réglementaires de la banque.