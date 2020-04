Création au CHU de Fès d’une unité de suivi des patients atteints de troubles psychiques

Une unité spéciale dédiée à la prise en charge des patients Covid-19 atteints de troubles psychiques, vient d'être créée au Centre hospitalier universitaire (CHU) Hassan II de Fès. Dans une déclaration à la MAP, le chef du département de psychiatrie au CHU de Fès, Rachid Alouane, a indiqué que cette unité a pour objectif d'accompagner les personnes atteintes de troubles du comportement et nécessitant un suivi médical dans une unité spéciale.

Rachid Alouane, également professeur de psychiatrie à la faculté de médecine et de pharmacie (FMP) de Fès, a souligné que cette unité travaille en continu selon un système de rotation. Cette unité spéciale est la première du genre au niveau national dédiée à la prise en charge des patients atteints à la fois du coronavirus et de troubles mentaux, a fait savoir, de son côté, Jalal Dahmani, chef du service des affaires administratives et juridiques à l'hôpital psychiatrique Ibn Al Hassan de Fès. Ladite structure comprend deux pavillons.

Le premier est réservé aux cas confirmés de Covid-19 alors que le deuxième accueille les cas suspects, a précisé Jalal Dahmani, ajoutant qu'un staff médical et infirmier spécialisé assure le suivi de ces malades.

Pour sa part, Soukaina H'babach, technicienne en santé et environnement, a mis l'accent sur l'importance des mesures prises au niveau du CHU de Fès pour l'accueil des patients atteints de Covid-19, notamment en ce qui concerne la gestion des déchets et les opérations de désinfection et de stérilisation.

Ces mesures revêtent une importance particulière au vu des spécificités des contraintes que posent les personnes atteintes de maladies psychiatriques, a-t-elle dit.