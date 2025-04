Coupe du Trône : De belles affiches à l’ordre du jour

En attendant la reprise de la Botola, place à l’épreuve de la Coupe du Trône de football avec la programmation ce week-end des rencontres comptant pour le tour des huitièmes de finale marqué par des chocs qui ne manqueront certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs à commencer par l’affiche MAT-WAC.



Prévue ce samedi à partir de 18 heures au stade Saniet Rmel à Tétouan, cette confrontation verra la présence du public du Wydad autorisé à faire le déplacement, avec tout de même une jauge ne dépassant pas les 2000 personnes.



Qui du MAT ou du WAC poursuivra son parcours en Coupe du Trône ? Idem pour l’opposition JSS-OCS, au moment où le Raja, sur une courbe ascendante en Botola, sera à l’épreuve de l’USMO, un abonné de la D2 qui jouera à fond ses chances.

Les matches de ce tour, se jouant bien entendu au finish, se poursuivront dimanche avec au programme CAYB-SM, TAS-UTS et OCK-HUSA.



A noter que les matches ASFAR-RCAZ et KACM-RSB ont été reportés en raison de l’engagement en compétitions africaines des Militaires et des Berkanis.



T.R



Programme



Quart de finale

Samedi

15h00 : JSS-OCS

18h00 : MAT-WAC

21h00 : USMO-Raja

Dimanche

15h00 : CAYB-SM

18h00 : TAS-UTS

21h00 : OCK-HUSA.