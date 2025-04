Coupe de la CAF : La bonne affaire de la RSB à Abidjan

L’équipe de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB) s’est imposée, mercredi au Stade Félix Houphouët- Boigny à Abidjan, face à l’équipe ivoirienne l’ASEC Mimosas sur un score de 1 à 0, en match aller de quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Hautement motivés, avec un moral au beau fixe, les Berkanis n’ont pas lésiné sur les moyens tactiques, tout en faisant appel aux compétences individuelles, et à un jeu collectif bien organisé et structuré, pour livrer une prestation à la hauteur des ambitions de ce club et de ses supporters, défiant aussi, une chaleur torride qui s’abat sur la métropole ivoirienne, Abidjan.



C’est ainsi qu’à la 75è minutes du jeu et à peine 6 minutes de son entrée de jeu qu’Imad Riahi a réussi à atteindre les filets de l’équipe adversaire, redonnant espoir à ses coéquipiers pour le reste de la rencontre.



Malgré une pression exercée par l'équipe ivoirienne et un temps additionnel de 7 mn, l'équipe de la RS Berkane a su tenir le coup et préserver sa victoire jusqu'au dernier sifflet de l'arbitre burundais.



Seul représentant du Maroc dans cette compétition, le club de la RSB qui s’est qualifié, avec brio, avait terminé leader de son groupe en totalisant 16 points en six rencontres, au moment où, l’ASEC Mimosas n'a arraché son ticket de qualification qu'à la toute dernière journée de la phase de poules.



A rappeler que les poulains de Mouine Chaabani, en véritables habitués de cette compétition, sont vainqueurs à deux reprises du trophée de la Coupe de la CAF en 2020 et en 2022, et deux fois finalistes en 2019 et 2024.



Le match retour est prévu le mercredi 9 avril au stade municipal de Berkane à partir de 20h.

Si la RS Berkane parvient à décrocher sa qualification, elle devra affronter en demi-finale le vainqueur du duel opposant les Algériens de l’CS Constantine et de l’USM Alger.