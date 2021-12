Coupe arabe des nations: L’Algérie et la Tunisie en finale

L’Algérie a rejoint la Tunisie en finale de la Coupe arabe des nations de football, en s'imposant face au Qatar, pays hôte, sur le score de 2 buts à 1, mercredi en demi-finale au stade d'Al Thumama à Doha.



Djamel Benlamri a ouvert le score pour les Fennecs à la 59è minute avant que Mohammed Muntari n’égalise (90è+7).



Mohammed Belaili a scellé le sort de la rencontre en inscrivant le 2ème but pour l’Algérie (90è+17).



Plus tôt dans la journée, la Tunisie s'est qualifiée in extremis pour la finale de la Coupe arabe des nations, en s'imposant face à l’Egypte sur le score de 1 but à 0.



L’unique but de la rencontre a été inscrit par Amr Al Sulaya contre son camp (90è+4).



La Tunisie s’était qualifiée à la demi-finale aux dépens du Sultanat d’Oman (2-1), tandis que l’Egypte a pris le meilleur sur la Jordanie (3-1). Quant à la sélection algérienne, elle avait disposé du Onze national A’ après recours aux tirs au but (2-2, 5-3), au moment où l’EN qatarie a eu raison de son homologue émiratie sur le large score de 5 à 0.



La finale et le match de classement auront lieu samedi prochain.