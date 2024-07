L’Argentine d’entrée pour le Onze national !

Le contingent sportif marocain entame aujourd’hui les péripéties des Olympiades du centenaire Paris 2024. L’honneur échoira au Onze olympique d’ouvrir le bal de la compétition, ce mercredi à 14 heures au stade Geoffroy-Guichard à Saint-Etienne, en donnant la réplique à son homologue argentin pour le compte de la première journée du groupe B du tournoi olympique de football. Sachant que l’autre match de cette poule est prévu à 18 heures et mettra aux prises l’Irak et l’Ukraine.



Une entrée en matière que les partenaires d’Achraf Hakimi sont tenus de bien négocier pour ne pas compromettre leurs chances de qualification au tour suivant. Stade que le football national n’a pu atteindre qu’une seule fois en 1972 à Munich sur sept participations. Il est donc grand temps de mettre un terme à cette désolante série du petit tour et puis s’en va, et pour ce faire, l’équipe dépêchée est bien outillée pour réaliser cet objectif.



A ce propos, le sélectionneur national Tarik Sektioui avait indiqué, dans une déclaration relayée par la MAP, que «notre premier objectif est de signer une bonne participation et passer le premier tour. C’est le rêve de toutes les composantes de l’équipe et nous allons faire tout ce qui est nécessaire pour le réaliser». Et d’ajouter que «l’équipe nationale olympique mérite sa place aux JO et notre objectif est de faire mieux que lors des précédentes participations».



Après un stage du côté du Complexe Mohammed VI de football, le Onze national a regagné, une dizaine de jours avant le début du tournoi, son camp de base à Lyon pour peaufiner les ultimes réglages avec au programme un match d’application remporté sur le score de 2 à 1 aux dépens du club amateur français de FC Villefranche Beaujolais.



Outre cette opposition, Tarik Sektioui compte avec ses poulains trois autres matches amicaux, même si les groupes de joueurs convoqués ont changé d’une rencontre à l’autre, sanctionnés par une victoire contre le Pays de Galles (2-0), une défaite devant l’Ukraine (1-0) et une issue de parité face à la Belgique (2-2).



L’équipe nationale se trouve dans les meilleures dispositions et l’ensemble des joueurs se disent prêts à réussir leur parcours olympique. A l’instar de Bilal El Khannous qui a tenu en premier lieu à préciser qu’« il n’y a pas de différence entre les joueurs de l’équipe nationale A et leurs homologues olympiques. Nous allons faire de notre mieux pour aller le plus loin possible dans ce tournoi ». Concernant le match inaugural face à l’Argentine, il a affirmé que « nous ne devons pas perdre cette rencontre. Nous allons donner le meilleur de nous-mêmes comme ce fut le cas lors de la première sortie des Lions de l’Atlas au Mondial 2022 en vue d’atteindre les tours avancés ».



Pour Oussama El Azzouzi, dernier élément à rejoindre la sélection dans sa concentration après avoir été retenu par son club de Bologne, « c’est un grand honneur de porter le maillot de l’équipe nationale. Nous nous trouvons dans un groupe relevé, mais nous nous préparons dans les meilleures conditions afin d’être fin prêts lors du match inaugural que nous espérons gagner ».



Après le match de l’Argentine, le Onze national aura à disputer deux autres rencontre de la phase de poules contre l’Ukraine à Nantes le 27 courant et l’Irak le 30 dudit mois à Nice.

Il convient de rappeler que lors des JO d’été de Paris 2024, dont l’ouverture officielle est prévue ce vendredi, le sport national sera représenté par une délégation de 60 athlètes (42 hommes et 18 femmes) dans les disciplines suivantes : athlétisme (13 athlètes), aviron (1), beach-volley (2), boxe (3), breaking (2), canoë-kayak (2), cyclisme (2), escrime (2), football (18), golf (1), judo (3), lutte (1), natation (2), skateboard (1), sports équestres (2), surf (1), taekwondo (2), tir sportif (1) et triathlon (1).



Mohamed BOUARAB