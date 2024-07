Jeux Olympiques. Le Maroc, 2è pays arabe au palmarès des médailles d'or

Le Maroc occupe la 2è place à l'échelle arabe en termes de médailles d'or décrochées lors des différentes éditions des Jeux Olympiques, avec 8 médailles d'or au total, dont le doublé historique de Hicham El Guerrouj aux JO d'Athènes-2004 sur 1.500 m et 5.000 m.



L'Egypte, premier pays arabe à participer aux JO lors de l'édition de 1912 à Stockholm, arrive en tête avec 8 médailles d'or. L'Algérie est la Tunisie sont troisièmes ex-aequo avec 5 médailles d'or, suivies du Qatar et du Bahreïn avec deux médailles d'or chacun.



Arrivent ensuite la Syrie, la Jordanie, le Koweït et les Emirats Arabes Unis avec une médaille d'or chacun.



Par ailleurs, le palmarès des pays arabes ayant décroché des médailles d'argent ou de bronze comprend l'Arabie Saoudite, le Liban, l'Irak, Djibouti et le Soudan.

Au cours de leur participation dans les différentes éditions des JO, les pays arabes ont glané un total de 130 médailles dont 33 en or, 33 en argent et 64 en bronze.



Au classement total des médailles, l'Egypte occupe le 1er rang avec 38 médailles (8 or, 11 argent et 19 bronze), suivie du Maroc avec 24 médailles (7 or, 5 argent, 12 bronze) et de l'Algérie avec 17 médailles (5 or, 4 argent, 8 bronze).



La Tunisie est quatrième avec 15 médailles (5 or, 3 argent, 7 bronze), tandis que le Qatar est cinquième avec 8 médailles (2 or, 1 argent et 5 bronze).