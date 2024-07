nes Laklalech et Yassine Rahmouni porteront le drapeau national lors de la cérémonie d'ouverture des JO

La golfeuse Ines Laklalech et le cavalier Yassine Rahmouni porteront le drapeau national lors de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques (JO Paris 2024) qui aura lieu, vendredi soir, a-t-on appris, jeudi auprès du Comité National Olympique Marocain (CNOM).



"Conformément aux orientations du Comité International Olympique (CIO), le choix du CNOM s’est porté sur un duo mixte, composé de la golfeuse Ines Laklalech et du cavalier Yassine Rahmouni", a précisé la même source.



Le Maroc s’apprête à écrire un nouveau chapitre de son histoire olympique avec 60 athlètes présents à Paris pour les JO d'été.

La délégation sportive nationale, composée de 42 hommes et 18 femmes, participera à 19 disciplines.