Jeux Olympiques; Le cyclisme marocain vise une participation réussie

Le cyclisme marocain vise à signer une participation réussie aux Jeux Olympiques de Paris-2024.



Les coureurs cyclistes marocains prenant part à ces Jeux sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin de représenter le Royaume de la meilleure manière, surtout qu'ils ont décroché la qualification à ce rendez-vous sportif planétaire en signant des performances remarquables.



Ils ambitionnent également de signer de meilleurs résultats pour le cyclisme national que lors des précédentes éditions et de côtoyer des cyclistes chevronnés afin d'acquérir plus d'expérience dans ce genre de compétitions.



Le Maroc sera représenté lors des JO de Paris par Achraf Ed-Doghmy en cyclisme sur route (course en ligne et épreuve contre-la-montre) et par Nadeem Larhemouchi en BMX.

Le président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC), Mohamed Belmahi, a affirmé que les cyclistes marocains sont déterminés à signer une participation honorable aux JO de Paris, relevant que les champions prenant part à ces Jeux bénéficient du soutien du Comité national olympique marocain (CNOM) et du ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Dans une déclaration à la MAP, M. Belmahi a relevé qu'avant Tokyo-2020, la qualification aux JO s'obtenait via le classement de l'UCI-Africa Tour, précisant qu'à partir des JO de Tokyo, la qualification se décroche via le classement mondial.



Le président de la FRMC a ajouté que le cyclisme national sera présent pour la quatrième fois consécutive aux JO, rappelant que la première participation des cyclistes marocains aux Jeux olympiques remonte à Rome-1960 grâce à Gandoura Lachhab et Mohamed El Gourche, triple vainqueur du Tour du Maroc (1960, 1964 et 1965).



La "petite reine" marocaine a fait son retour aux JO en 1984 à Los Angeles, avant de participer à trois éditions consécutives (Londres-2012, Rio De Janeiro-2016 et Tokyo-2020).

De son côté, le champion Achraf Ed-Doghmy a expliqué que son principal objectif est de signer une participation honorable aux JO, assurant que la qualification aux Jeux olympiques n'est pas chose aisée mais constitue un exploit en soi.



Il a noté que la qualification aux JO, où il prendra part à la course en ligne et à l'épreuve contre-la-montre, vient couronner d'importants efforts déployés conjointement par la FRMC, le staff technique et les différents membres de l'équipe nationale.

Et d'ajouter que sa présence aux JO sera une bonne opportunité pour se mesurer aux meilleurs coureurs cyclistes au monde et acquérir davantage d'expérience.



Aux JO de Paris, 60 sportifs (42 hommes et 18 femmes) défendront les couleurs nationales dans 19 disciplines sportives.

Le bilan de la participation du Maroc aux Jeux olympiques s'élève à 24 médailles au total, dont 7 en or, 5 en argent et 12 en bronze, depuis l'édition de 1960 à Rome.