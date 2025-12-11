Coupe arabe : L’EN bien partie pour décrocher le ticket des demi-finales

-
au Qatar.
Un match au finish que les protégés de Tarik Sektioui sont tenus de bien négocier, en vue de franchir ce cap et faire mieux que lors de la précédente édition lors de laquelle ils avaient quitté la compétition à ce stade de la compétition.
Sur le papier, les partenaires du capitaine Hrimat sont bien outillés pour dépasser ce tour, mais ils doivent se méfier de ce coriace adversaire, qui, lors de la phase de poules, avait surclassé la Tunisie, avant d’accrocher le Qatar, hôte du tournoi, et de se contenter d’une issue de parité face à la Palestine.
L’EN, quant à elle, avait terminé leader de son groupe, avec deux victoires sur les Comores (3-1) et l’Arabie Saoudite (1-0), et un nul blanc devant le Sultanat d’Oman.
La journée de jeudi verra également la programmation du deuxième match des quarts de finale qui opposera à 18h30 la Palestine à l’Arabie Saoudite.
Ce tour des quarts se poursuivra vendredi avec la tenue des deux dernières rencontres, à savoir Jordanie-Irak (15h30) et Algérie-Emirats Arabes Unis (18h30).
T.R
Mardi
Groupe C
Egypte-Jordanie : 0-3
Emirats Arabes Unis-Koweït : 3-1
Groupe D
Algérie-Irak : 2-0
Bahreïn-Soudan : 3-1
Programme des quarts de finale
Jeudi
15h30 : Maroc-Syrie
18h30 : Palestine-Arabie Saoudite
Vendredi
15h30 : Jordanie-Irak
18h30 : Algérie-Emirats Arabes Unis