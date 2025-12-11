Augmenter la taille du texte
Sofyan Amrabat absent de l’entraînement avant le déplacement à Zagreb

Jeudi 11 Décembre 2025

L'international marocain Sofyan Amrabat, touché lors du dernier match de son club Betis Séville face au FC Utrecht, n’a pas participé à la séance d’entraînement de mardi, avant le déplacement sur le terrain du Dinamo Zagreb en Ligue Europa, rapportent les médias espagnols.

Gêné par un coup violent reçu lors d’un choc avec son coéquipier Isco lors de la précédente rencontre européenne, le milieu défensif n’a pas pris part au travail collectif ouvert aux médias. Il avait déjà manqué les deux dernières journées de Liga face au Séville FC et au FC Barcelone, ainsi que le match de Coupe du Roi contre  Torrent.

Le Betis enregistre également les absences d’Isco Alarcón, d’Héctor Bellerín et de Júnior Firpo, encore à l’infirmerie, tandis que le défenseur suisse Ricardo Rodríguez manquera le rendez-vous en Croatie en raison d’une suspension pour accumulation d’avertissements.

Aucun bulletin médical n’a été communiqué concernant Amrabat. L’entraîneur chilien Manuel Pellegrini avait toutefois indiqué la semaine dernière que la douleur ressentie par le joueur persistait, alors qu’Isco avait dû recevoir sept points de suture au tibia après ce même choc.

Un forfait d’Amrabat compliquerait davantage les plans de Pellegrini, attendu en Croatie avec un effectif amoindri.

