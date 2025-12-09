Coupe arabe : La Palestine et la Syrie qualifiées pour les quarts

Ainsi, la Palestine et la Syrie, qui s’affrontaient à Al Rayyan, ont fait match nul (0-0) et ont terminé, respectivement, aux 1ère et 2ème places avec 5 points chacune.
La Tunisie, qui a battu le Qatar par 3 buts à 0, a été éliminée après avoir pris la 3ème place (4 pts), tout comme le Qatar (4è/1 pt).
Pour une place en demi-finale, la Palestine affrontera, le 11 décembre, le 2ème du groupe B composé de l’Arabie Saoudite (déjà qualifiée), du Maroc, d’Oman et des Comores.
La Syrie croisera le fer, quant à elle, avec le 1er du groupe B.
Programme
Ci-dessous le programme des maches, prévus ce mardi, comptant pour la troisième journée des groupes C et D :
Mardi à 15h30
Groupe C
Egypte-Jordanie
Emirats Arabes Unis-Koweït
Mardi à 18h00
Groupe D
Algérie-Irak
Bahreïn-Soudan.