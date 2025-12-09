Coupe arabe : La Palestine et la Syrie qualifiées pour les quarts

Les sélections palestinienne et syrienne de football ont validé leurs billets pour les quarts de finale de la Coupe arabe de football, qui se tient au Qatar, au terme des matches de la 3ème journée du groupe A, disputés dimanche.

Ainsi, la Palestine et la Syrie, qui s’affrontaient à Al Rayyan, ont fait match nul (0-0) et ont terminé, respectivement, aux 1ère et 2ème places avec 5 points chacune.



La Tunisie, qui a battu le Qatar par 3 buts à 0, a été éliminée après avoir pris la 3ème place (4 pts), tout comme le Qatar (4è/1 pt).



Pour une place en demi-finale, la Palestine affrontera, le 11 décembre, le 2ème du groupe B composé de l’Arabie Saoudite (déjà qualifiée), du Maroc, d’Oman et des Comores.

La Syrie croisera le fer, quant à elle, avec le 1er du groupe B.



Programme



Ci-dessous le programme des maches, prévus ce mardi, comptant pour la troisième journée des groupes C et D :



Mardi à 15h30

Groupe C

Egypte-Jordanie

Emirats Arabes Unis-Koweït

Mardi à 18h00



Groupe D

Algérie-Irak

Bahreïn-Soudan.

