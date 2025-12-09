La CAF et le comité d'organisation dévoilent “Assad” : La mascotte officielle de la CAN Maroc 2025

La Confédération africaine de football (CAF) et le Comité local d'organisation ont dévoilé "Assad", la mascotte officielle de la Coupe d’Afrique des nations TotalEnergies, Maroc 2025, un symbole vibrant de la fierté africaine et de la passion du football.



Inspiré du lion de l’Atlas, l’un des symboles nationaux les plus emblématiques du Maroc, figure à la fois fédératrice et puissante à l’échelle du continent africain, Assad tire son nom du mot arabe signifiant "lion", a indiqué lundi la CAF sur son site, ajoutant qu'il incarne la force, la fierté et l’authenticité culturelle, des valeurs qui résonnent profondément auprès des supporters au Maroc comme partout en Afrique.



En tant qu’ambassadeur du tournoi, Assad symbolise l’enthousiasme, la ferveur et l’énergie qui font la grandeur de la plus prestigieuse compétition de football du continent, a précisé la même source, notant qu'il occupera un rôle clé dans la création d’un lien émotionnel durable avec les publics et dans la mobilisation de toutes les générations, en particulier les enfants et les familles, qui constituent le cœur de la culture du football africain et de son futur.



Présent au cœur des stades, des fan zones et des événements communautaires, Assad sera l’un des principaux vecteurs d’animation auprès des supporters. Il accompagnera les actions de marketing et de promotion, dynamisera les contenus numériques et les expériences interactives, tout en s’inscrivant durablement dans la construction et le rayonnement de l’identité de marque de la CAF.



L’identité visuelle d’Assad repose sur un lion amical et juvénile, dont les traits expressifs et la personnalité énergique reflètent la chaleur, la créativité et la diversité de l’Afrique. Sa palette de couleurs et son style global s’intègrent parfaitement à l’identité de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, garantissant une image de tournoi cohérente, moderne et dynamique.



Pensé au-delà de la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025, Assad s’inscrit résolument dans la vision à long terme du football africain. Il continuera d’accompagner les programmes de développement des jeunes et du football de base de la CAF, les initiatives scolaires et communautaires, ainsi que les futures formes de narration numérique.



Véritable ambassadeur durable du football africain, Assad a aussi pour vocation d’inspirer, de rassembler et de transmettre aux nouvelles générations à l’échelle du continent, a relevé la CAF.



Avec Assad, la TotalEnergies CAF CAN Maroc 2025 s’apprête à proposer une expérience mémorable, célébrant l’unité, la fierté et la force du football africain. Son arrivée constitue une étape déterminante dans l’affirmation de l’identité du tournoi et dans l’approfondissement de son empreinte culturelle, conclut l’instance footballistique africaine.