L'international marocain Abdelhamid Ait Boudlal, sociétaire du Stade Rennais (SRFC) en Ligue 1, est en train d’inscrire son nom parmi les meilleurs défenseurs de sa génération d’âge, écrit le journal "Ouest France".



Dressant un portrait de la tour de contrôle défensive de Rennes sous le titre "Ait Boudlal, un Lion s’éveille au Stade Rennais", le média français souligne que le jeune joueur de 19 ans, révélation de la première partie de saison du club, est l’une des surprises du championnat.



Estimant que l'international marocain pourrait disputer la CAN à domicile avec la sélection marocaine à partir du 21 décembre, "Ouest France" met l'accent sur "l’ascension de celui qui, arrivé en 2024 au SRFC, avait débuté à l’Académie Mohammed VI de Rabat il y a six ans".



"Au Royaume des champions du monde U20, là où l’Afrique du foot se rassemblera pour disputer une CAN dont le Maroc sera le grand favori, il est déjà une fierté", poursuit la publication, ajoutant qu'il s'agit de "l'un des meilleurs défenseurs au monde. C’est l’avenir du football marocain".



Après avoir évoqué les débuts d'Ait Boudlal, le média rappelle que le joueur figurait en 2023 dans le classement des 60 meilleurs jeunes talents du ballon rond, établi par le journal britannique The Guardian.



Pour l'auteur de l'article, bien que le défenseur central n’ait pas été champion du monde des jeunes en octobre avec la génération 2006 que tout le Maroc a célébrée, "il en fait partie dans l’esprit de ses formateurs".

Et de faire observer qu'il était le capitaine de ces Lionceaux-là avant le sacre de l’automne. "Il l’avait manqué parce que la compétition ne se déroulait pas à des dates FIFA et qu’il avait été retenu en club", précise le journal.



"Aujourd'hui, Ait Boudlal revêt pour la première fois le maillot de la sélection A. Une main tendue vers la CAN des adultes : ce serait pour lui voir un rêve se concrétiser", conclut "Ouest France".