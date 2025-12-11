Augmenter la taille du texte
Accord de coopération entre Las Palmas et Stade Marocain

Jeudi 11 Décembre 2025

L'Union sportive Las Palmas et le Stade Marocain ont conclu un accord de coopération visant à renforcer les échanges et la collaboration entre les deux clubs, a annoncé mardi l’équipe espagnole.

Cette convention, signée avec l’un des clubs les plus anciens du Royaume, fondé en 1919, intervient dans un contexte marqué par le dynamisme du football marocain et par les préparatifs conjoints de la Coupe du monde 2030, organisée par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, précise le communiqué du club canarien.

L’UD Las Palmas souligne que cet accord traduit sa volonté de consolider ses liens avec le Royaume du Maroc en développant des passerelles sportives et culturelles entre les deux territoires.

"Le club souhaite tirer parti de la proximité géographique, des liens historiques entre les deux pays et de l'essor continu du football marocain sur la scène internationale", ajoute la même source.

Le partenariat prévoit la mise en exécution d’initiatives conjointes portant sur le développement du football de base, la formation des jeunes talents et la création de nouvelles opportunités de coopération entre les deux institutions.

"Le Stade Marocain, riche de son histoire et de son ancrage plus que centenaire dans le paysage sportif national, contribuera à ce projet en partageant son expertise et son expérience", relève le club espagnol.

Il a souligné que cette collaboration s’inscrit dans sa stratégie d’internationalisation et de développement de projets sportifs dans des zones jugées stratégiques pour le club.

