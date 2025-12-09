Coupe arabe : Le Onze national A’ décroche le sésame des quarts

La sélection marocaine A’ de football s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe arabe (Qatar-2025) en battant son homologue saoudienne sur le score de 1 but à 0, en match de la troisième et dernière journée du groupe B, disputé lundi au stade de Lusail à Doha.



L’unique but de la rencontre a été l’œuvre de Karim El Berkaoui à la 11e minute de jeu.

Par ailleurs, le sélectionneur national, Tarik Sektioui a affirmé que l’équipe nationale A’ s'est adaptée à toutes les circonstances et a réalisé l’essentiel qui consiste à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe arabe.



S’exprimant en conférence de presse à l'issue du match, Sektioui a indiqué que les joueurs ont surmonté la fatigue et ont tout donné pour remporter les trois points face à une équipe solide, notant que «l'équipe nationale a dû faire face à des absences importantes, mais a su tirer profit de ses atouts face à l'Arabie saoudite».



Il a souligné que le match contre l'Arabie saoudite a été difficile et âprement disputé, notant que l'équipe adverse, qui comptait des joueurs expérimentés, a déroulé une bonne organisation défensive et une animation offensive grâce à son entraîneur expérimenté.



Il a déclaré que les éléments nationaux «ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et d’une discipline tactique, et ont incarné sur le terrain ce que représente le maillot de l’équipe nationale», relevant qu’«ils ont géré le match avec habileté et intelligence».



Il a fait remarquer que le rythme des matchs de la Coupe arabe est «élevé et que la plupart des équipes jouent avec un esprit combatif afin de remporter leurs matchs», estimant que les facteurs technique et physique jouent un rôle important dans de tels matchs.



Karim El Berkaoui, désigné homme du match, a de son côté souligné que l'équipe nationale a atteint son objectif de qualification pour les quarts de finale, ajoutant que la tâche «n'était pas facile» face à l’Arabie saoudite qui compte des joueurs de grande qualité capables de rivaliser avec les meilleures équipes.



Avec cette victoire, l’équipe nationale termine la phase de groupes en première position avec 7 unités, suivie de l’Arabie saoudite (6 pts), du Sultanat d’Oman (4 pts) et des Comores (0 pt).



Le Maroc affrontera, jeudi prochain, la Syrie aux quarts de finale au stade international Khalifa à Doha (17h30 GMT+1).