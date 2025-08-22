Mise en exergue du rôle central de la culture dans le développement durable et intégré

La culture joue un rôle central dans la réalisation d’un développement local durable et intégré, ont souligné, mardi à El Ouatia (province de Tan-Tan), les participants à un colloque sur "L’animation culturelle et touristique et les opportunités de développement multidimensionnel : le littoral d’El Ouatia comme modèle".



Plusieurs intervenants lors de ce colloque, organisé dans le cadre de la 14ème édition du Festival d’été El Ouatia, ont estimé que l’investissement dans le capital culturel, qu’il soit matériel (monuments historiques, sites archéologiques) ou immatériel (rites, coutumes, arts populaires), contribue à la promotion du développement territorial, au renforcement de l’économie locale et à la création d’emplois.



Ils ont à cet égard mis l’accent sur le lien étroit entre culture et développement, soulignant l’importance des manifestations culturelles, telles que les festivals, pour promouvoir le développement local et stimuler la création d’emplois.



S'exprimant à cette occasion, des acteurs et chercheurs dans les domaines culturel et économique ont notamment appelé à accorder à ces manifestations, dont le Festival d’été El Ouatia, une dimension stratégique dans les programmes de développement local et de les ériger en plateforme de réflexion sur des politiques culturelles et touristiques innovantes, capables de faire de la culture un levier de développement.



Le chercheur en finances publiques, Saïd Boufrioui, a ainsi mis en évidence le "lien indissociable" entre la culture et le développement, notant que la culture joue un rôle crucial dans le renforcement de l’économie locale.



Il a dans ce sens mis l’accent sur l’importance de l’"économie culturelle en tant que levier fondamental pour réaliser un développement durable et intégré", appelant à investir dans le capital culturel matériel et immatériel en vue de promouvoir la création d’emplois et le développement des industries créatives.



La transformation de la culture en source de revenus pourrait contribuer au financement des politiques publiques, a-t-il ajouté, notant que le riche patrimoine matériel et immatériel du Maroc est susceptible de constituer une ressource financière innovante, à même de compenser les insuffisances des ressources fiscales et non fiscales traditionnelles et d’offrir aux collectivités territoriales de nouvelles marges pour renforcer leurs capacités économiques.



La commune d’El Ouatia est appelée à utiliser son festival estival comme plateforme de réflexion stratégique en vue de créer une institution ou une agence locale dédiée à la culture et au développement culturel, pour encadrer les initiatives culturelles, valoriser le patrimoine local et soutenir les industries créatives, a-t-il suggéré.



La culture n’est pas un luxe mais une composante essentielle du développement durable, en tant que source de création d’emplois et moteur de croissance économique, en plus de son rôle dans le renforcement de l’identité nationale et de la cohésion sociale, a estimé, de son côté, le metteur en scène Abdellatif Safi.



El Ouatia dispose d’un littoral riche en atouts naturels et culturels (plage, port, culture de la pêche et traditions nomades), mais souffre d’un déficit en infrastructures culturelles et en espaces créatifs, a-t-il déploré, appelant à l’adoption d’une vision participative faisant de la culture un moteur de développement, à travers la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, le soutien aux industries culturelles et créatives, et l’encouragement de l’entrepreneuriat culturel, afin de faire de cette ville un modèle de l’économie culturelle maritime durable.



Quant à l’artiste plasticien Ali Atouif, il a mis en exergue le rôle fondamental des associations dans la promotion du territoire et du tourisme de la région, grâce à leur contribution à la préservation de l’identité culturelle et artistique, ainsi qu’à la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, tels que la nature, les arts et l’artisanat local.



L’investissement dans la culture et le tourisme représente un choix stratégique pour le développement des zones côtières comme El Ouatia, à travers la valorisation du patrimoine naturel et culturel, le soutien aux entreprises créatives et la diversification des sources de revenus locaux, ont souligné d’autres intervenants.



Ils ont dans ce cadre plaidé pour l’élaboration d’une vision collective faisant du Festival d’été El Ouatia une plateforme permanente de réflexion sur des politiques culturelles et touristiques capables de transformer la culture en véritable levier de développement durable.



Ouvert le 16 août, le Festival d’été El Ouatia se poursuit jusqu’au vendredi prochain, avec au programme des activités artistiques, récréatives et de sensibilisation à l’importance de la propreté de la plage de cette commune située sur le littoral atlantique du Sud du Royaume.

