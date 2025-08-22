Coupe du monde de la FIFA 2026 : Environ 65.000 volontaires seront mobilisés

Environ 65.000 volontaires seront mobilisés dans le cadre de l’organisation de "la plus grande Coupe du monde de l'histoire du football", qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, selon la Fédération internationale de Football (FIFA).



La communauté de bénévoles de la Coupe du monde de la FIFA 2026 constituera le plus vaste programme de volontariat jamais mis en place pour une compétition de la FIFA, précise l’instance dans un communiqué relayé par des médias US.



Ainsi, les volontaires apporteront leur soutien dans 23 domaines fonctionnels différents sur des sites officiels et non officiels tels que les stades, les centres d’entraînement, les aéroports, les hôtels, et bien d’autres lieux.



Ce programme offrira une occasion unique aux volontaires de participer activement à l'organisation de cette manifestation planétaire qui s’annonce historique avec 48 équipes, 104 matchs et une affluence attendue de 6,5 millions de spectateurs.



Passant des étudiants aux retraités, des novices aux volontaires chevronnés, la communauté des volontaires de la Coupe du monde de la FIFA 2026 rassemblera un groupe diversifié de personnes unies par leur passion pour le football, le volontariat et la solidarité.



"Les volontaires apportent leur cœur, leur âme et leur sourire aux compétitions de la FIFA", a écrit le président de la Fédération, Gianni Infantino sur ses réseaux sociaux.

"Ils auront l’occasion de faire rayonner leur ville, de découvrir les coulisses de la compétition, de se forger des souvenirs et des amitiés durables tout en participant à un événement historique", a-t-il ajouté.



Selon les médias US, la mobilisation des volontaires suscite un réel engouement au sein des communautés des villes hôtes. Les candidats voient dans ce programme une occasion unique de représenter leur région et de contribuer au succès d’une compétition de dimension mondiale.