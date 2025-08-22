Augmenter la taille du texte
Amine Adli signe à Bournemouth

Vendredi 22 Août 2025

Le club de football anglais AFC Bournemouth a annoncé, jeudi, la signature de l’international marocain Amine Adli, en provenance du Bayer Leverkusen (Bundesliga).

Adli s’est engagé pour cinq saisons avec le club, indique Bournemouth dans un communiqué publié sur son site officiel, précisant que l’ailier de 25 ans rejoindra l’équipe dirigée par Andoni Iraola avant la rencontre du week-end face à Wolverhampton.
 
"Nous sommes ravis d’accueillir un joueur d’un tel calibre", a déclaré le président des opérations football du club, Tiago Pinto, cité par le communiqué, ajoutant qu’"Amine est un vainqueur confirmé et un précieux atout pour l’équipe".
 
L’international marocain a joué un rôle crucial lors de la saison historique 2023-2024 avec Leverkusen, ponctuée d’un doublé championnat coupe d’Allemagne et d’une invincibilité nationale sous la houlette de Xabi Alonso.
 
Pour sa part, Adli s’est dit "très fier de rejoindre un club comme Bournemouth", affirmant être "heureux et motivé pour accomplir de belles choses".
Auteur de 29 apparitions toutes compétitions confondues pour neuf buts inscrits, le Marocain a terminé meilleur buteur de la Coupe d’Allemagne durant la saison 2023-24, poursuit le club anglais.
Adli avait été élu meilleur joueur de Ligue 2 lors de la saison 2020-2021 avec Toulouse.
 

