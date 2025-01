Comment le Maroc redéfinit les standards du tourisme

En 2024, le Maroc a atteint un sommet inédit dans l'histoire du secteur touristique. En attirant 17,4 millions de visiteurs et en générant plus de 10 milliards d’euros de revenus, le Royaume s’est hissé à la première place des destinations touristiques africaines, confirmant son ambition de devenir une référence mondiale.



Ce résultat impressionnant n’est pas qu’un simple hasard ni une conséquence d’une conjoncture favorable. C’est l’aboutissement d’une vision Royale éclairée et d’une capacité exceptionnelle à s’adapter aux exigences d’un secteur en constante mutation. Mais au-delà des chiffres, quelles sont les véritables raisons de cet essor fulgurant ? Quels mécanismes ont propulsé le Maroc au sommet du tourisme africain ?



Un poids économique considérable



Le Maroc a accueilli en 2024 près de trois millions de touristes supplémentaires par rapport à l’année précédente, enregistrant une hausse de 20%. Ce bond spectaculaire a permis au pays de dépasser l’Egypte en termes de visiteurs (15,7 millions), tout en rivalisant avec des mastodontes du secteur. Ce succès dépasse de loin les objectifs fixés dans la feuille de route touristique 2023-2026, initialement prévue pour atteindre ces résultats en 2026.

Le poids économique du secteur touristique marocain est désormais indiscutable, tant il constitue l’un des piliers majeurs de l’économie nationale. En 2024, il a contribué à hauteur de 7% au PIB, un chiffre impressionnant qui reflète son rôle central dans la création de richesse. Avec 827.000 emplois directs générés, auxquels s’ajoutent des centaines de milliers d’emplois indirects, notamment dans les secteurs connexes tels que l’artisanat, la restauration, les transports ou encore l’agriculture, l’industrie du tourisme n’est pas seulement une manne financière pour le pays, mais aussi un levier stratégique pour son développement global.



Une situation géographique hautement stratégique



La situation géographique du Maroc est sans conteste l’un des principaux piliers de son attractivité touristique. A seulement quelques heures de vol des grandes capitales européennes, comme Paris, Madrid ou Londres, le Royaume se positionne comme une porte d’entrée naturelle vers l’Afrique pour les touristes occidentaux. Sa proximité immédiate avec l’Espagne, symbolisée par le Détroit de Gibraltar, lui confère une accessibilité inégalée. Cette dernière est renforcée par un réseau aérien dense et des liaisons maritimes régulières entre le Maroc et les principaux ports européens, facilitant non seulement l’arrivée des touristes, mais aussi celle des Marocains résidant à l’étranger, qui forment près de 50% des arrivées annuelles. La localisation privilégiée du Maroc lui permet également de jouer un rôle d’intermédiaire entre les cultures africaine, arabe et méditerranéenne. Cette intersection des influences se traduit par une diversité culturelle qui émerveille les visiteurs. Les traditions berbères, les héritages andalous, les éléments arabes et l’influence européenne se mêlent harmonieusement pour créer une identité marocaine riche et singulière. Ainsi, la géographie du Maroc ne se limite pas à une simple question de proximité ou d’accessibilité. Elle est au cœur d’une stratégie touristique qui capitalise sur la richesse des échanges et sur la promesse d’une expérience où la diversité et l’harmonie sont reines.



Un climat attractif tout au long de l’année



Avec ses hivers doux et ses étés ensoleillés, le climat du Maroc est l’un de ses arguments les plus convaincants en matière de tourisme. Avec une géographie qui s’étend des rives méditerranéennes aux vastes étendues désertiques du Sahara, en passant par les chaînes montagneuses de l’Atlas et du Rif, le pays bénéficie d’une diversité climatique exceptionnelle. Cette capacité à répondre à des attentes variées permet au Maroc d’être une destination attrayante et particulièrement prisée par des profils de voyageurs très divers tout au long de l’année, qu’il s’agisse de familles, d’aventuriers, de couples ou de groupes d’amis.



Une offre largement diversifiée



Le Maroc a également su dépasser le concept traditionnel de «destination soleil» pour se positionner comme un carrefour d’expériences variées, adaptées à tous les types de voyageurs. Cette approche innovante, centrée sur les besoins des voyageurs modernes, repose sur la segmentation de son offre autour de plusieurs filières thématiques distinctes, chacune répondant à des aspirations spécifiques.



Il a notamment capitalisé sur ses longues côtes atlantiques et méditerranéennes pour attirer les amateurs de sports nautiques. Des destinations comme Taghazout, connue pour ses vagues parfaites, et Dakhla, devenue un haut lieu du kitesurf grâce à ses lagunes naturelles, attirent chaque année des milliers de passionnés. Les amateurs d’aventure trouvent également au Maroc un terrain de jeu unique. Les montagnes de l’Atlas, avec leurs sommets imposants et leurs vallées verdoyantes, offrent des opportunités exceptionnelles pour le trekking et le hiking. Des itinéraires comme le sommet de Toubkal ou les gorges du Dadès combinent défi sportif et découverte de paysages époustouflants.



Le Royaume est une terre de culture et d’histoire, et le segment culturel est sans doute l’un des plus riches et des plus emblématiques. Des villes comme Fès, avec sa médina inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, et Marrakech, souvent surnommée la "Perle du Sud", plongent les visiteurs dans une atmosphère unique où traditions séculaires et modernité se côtoient. Les kasbahs du Sud, comme celles d’Aït Ben Haddou, offrent une immersion dans l’histoire glorieuse de la région, tandis que les festivals, tels que le Festival des musiques sacrées de Fès ou le Festival international du film de Marrakech, renforcent le rayonnement culturel du pays à l’échelle mondiale. Ce volet culturel ne concerne pas uniquement la découverte de sites historiques : il inclut également l’artisanat local, les musées et les expériences culinaires.



Cette segmentation thématique de l’offre touristique ne se limite pas à répondre aux attentes des visiteurs. Elle joue également un rôle crucial dans la valorisation des différentes régions du Maroc, en mettant en lumière des territoires qui étaient auparavant moins exploités sur le plan touristique. Ainsi, des régions comme le Sud marocain ou les montagnes du Rif, autrefois peu développées, bénéficient aujourd’hui de programmes de promotion et d’investissements qui dynamisent leurs économies locales.



Les évènements sportifs, un levier supplémentaire



L’année 2025 marque le début d’une séquence sportive intense pour le Maroc. Des événements comme la Coupe d’Afrique des nations (CAN) prévue en fin d’année et la Coupe du monde de football en 2030 promettent d’attirer des millions de visiteurs supplémentaires.



Ces événements ne sont donc pas de simples rendez-vous sportifs : ils s’inscrivent dans une stratégie de rayonnement global. Le Maroc capitalise sur ces opportunités pour moderniser ses infrastructures, promouvoir son image à l’international et attirer des investisseurs. Être le théâtre de compétitions sportives prestigieuses est une vitrine exceptionnelle pour mettre en avant les atouts du pays : sa stabilité politique, sa modernité et son hospitalité légendaire.



Une feuille de route ambitieuse



Pour répondre à l’afflux attendu à l’occasion de ces évènements sportifs, le Maroc ne s’est pas contenté de s’appuyer sur ses atouts naturels et culturels. Dès 2023, une feuille de route ambitieuse a été mise en œuvre, dotée d’un budget de 600 millions d’euros. Ce plan repose sur trois piliers majeurs. Il y a d’abord le renforcement des capacités aériennes. En 2024, 120 nouvelles liaisons aériennes ont été ouvertes, portant le nombre total à 705. Ces connexions stratégiques ont permis de relier le Royaume à de nouveaux marchés émergents comme la Chine, le Brésil et le Canada, tout en consolidant ses relations avec l’Europe, qui constitue 70% de sa clientèle étrangère. Le pays table ensuite sur l’amélioration de l’offre hôtelière. Grâce au programme «Cap Hospitality», le Maroc a modernisé plus de 250 établissements et ajouté 25.000 chambres à son parc hôtelier. Ce mécanisme innovant, basé sur des crédits entièrement couverts par l’Etat, garantit que les hébergements répondent aux standards internationaux en matière de qualité et de capacité. L’autre pilier indispensable de la stratégie marocaine est la promotion de la destination Maroc. Une campagne de marketing puissante, soutenue par des partenariats avec des tour-opérateurs internationaux, a permis au pays de se positionner comme une destination incontournable. Marrakech, Casablanca et Essaouira continuent d’être des vitrines emblématiques, mais le Maroc mise également sur des régions moins connues pour diversifier son offre.



Une ambition sans limites



Avec des chiffres record, une vision claire et une capacité d’adaptation impressionnante, le Maroc semble destiné à atteindre son objectif de 30 millions de touristes d’ici 2030. Le succès de 2024 prouve que le Royaume dispose des atouts nécessaires pour y parvenir. Cette réussite n’est pas seulement un triomphe pour l’économie nationale, mais aussi une leçon d’innovation et de résilience pour le monde entier.



Le Maroc, terre de contrastes et de splendeurs, écrit un nouveau chapitre de son histoire touristique, affirmant avec éclat sa place parmi les grandes destinations de voyage. Le Royaume n’a pas seulement conquis les cœurs : il a redéfini les standards de l’excellence touristique.



Mehdi Ouassat