Clôture du SIB 2024: Plus de 200.000 visiteurs d’une édition sous le signe de l’innovation

La 19ème édition du Salon international du bâtiment (SIB), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’est clôturée dimanche à El Jadida.



Organisé autour du thème "Mise en œuvre maîtrisée : Matériaux et bâtiments valorisés", cet événement biennal a franchi un record d’affluence avec plus de 200.000 visiteurs, confirmant son statut de plateforme incontournable pour les professionnels du secteur, a indiqué le commissaire général du salon, Réda El Haddaj.



Dans une déclaration à la MAP, il a souligné que cette édition a rassemblé plus de 300 exposants, nationaux et internationaux, qui ont mis en avant des solutions innovantes pour répondre aux enjeux contemporains tels que la durabilité, la digitalisation et l’optimisation des ressources.



Le volet scientifique a également marqué cette édition avec des conférences axées sur des thématiques d’actualité comme la résilience climatique, l’architecture durable ou encore le recyclage des matériaux. Ces rencontres ont attiré des experts de renom, offrant des perspectives innovantes et des solutions concrètes pour le secteur, a fait savoir M. El Haddaj.



Et d’ajouter que la République Islamique de Mauritanie, invitée d’honneur, a enrichi l’événement par sa participation active, jetant ainsi les bases d'une coopération bilatérale renforcée et de nouveaux partenariats stratégiques, rapporte la MAP.



Le commissaire général du salon s’est félicité de ces résultats exceptionnels. "Plus d’une dizaine de conventions ont été signées et plus de 300 rencontres B2B organisées avec une trentaine de donneurs d’ordre internationaux", a-t-il précisé, mettant également en lumière l’Espace Démonstration, grande nouveauté de cette édition, qui a permis aux exposants de présenter leurs produits de manière interactive.



Par ailleurs, la participation accrue des établissements académiques marocains et des délégations régionales a renforcé la portée éducative et inclusive de l’événement, tout en valorisant les compétences locales.



En consolidant son rôle comme levier stratégique pour l’innovation et la coopération, le Salon international du bâtiment a brillamment illustré l’expertise marocaine, tout en ouvrant de nouvelles perspectives à l’échelle régionale et internationale.



Le SIB 2024 a été organisé par le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, en partenariat avec l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), la Fédération des industries des matériaux de construction (FMC) et la Fédération nationale du bâtiment et des travaux publics (FNBTP).