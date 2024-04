Clôture de la 16ème édition du SIAM

La 16ème édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM) s'est clôturée, dimanche à Meknès, avec un bilan positif, marquant ainsi une étape significative dans le développement et la promotion du secteur agricole national.



Organisé du 22 au 28 avril sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement incontournable sur l'échiquier agricole mondial a été l'occasion pour les participants (ministres, experts, professionnels, etc) de discuter de plusieurs sujets liés notamment au thème retenu cette année pour le salon, "Climat et agriculture : Pour des systèmes de production durables et résilients".



S'établissant sur une superficie de 12,4 hectares (Ha), dont 11 Ha couverts, le SIAM 2024 a connu la participation de près de 70 pays, dont l'Espagne en tant que pays invité d'honneur, et de 1.500 exposants, avec plus de 500 coopératives et plus de 200 éleveurs.



Le programme scientifique du salon a été riche de plusieurs conférences qui ont permis d'aborder des sujets cruciaux portant notamment sur les moyens de permettre à l'agriculture de s'adapter aux changements climatiques, le rôle de l'innovation, l'usage des technologies dans le secteur agricole, la durabilité et la résilience des systèmes agricoles, en plus de l'importance du financement.



En outre, cette 16ème édition du SIAM a été marquée aussi par la tenue de la quatrième Conférence ministérielle annuelle de l'initiative "AAA" (Adaptation de l'agriculture africaine) sous la thématique "Financements innovants pour accélérer l'adaptation climatique de l'agriculture africaine".



Fort de sa diversité, ce salon a été décliné en douze pôles thématiques, dont "Agri-Digital" qui a été introduit pour la première fois pour mettre l'accent sur les technologies numériques capables de réinventer l'agriculture.



Ce pôle "Agri-Digital", qui a connu une affluence importante tout au long de la semaine, a constitué un espace dynamique dédié à la découverte des dernières avancées numériques, des solutions innovantes et des pratiques numériques révolutionnaires dans le domaine de l'agriculture.



Parallèlement, la 16ème édition du SIAM a été animée par une série de cérémonies de remise des prix. Il s'agit, entre autres, de la 14ème édition du Concours national pour la sélection de la meilleure qualité d'huile d'olive vierge extra au titre de la campagne agricole 2023/2024, de la 6ème édition du Concours marocain des produits du terroir, de la 8ème édition du Grand prix national de la presse agricole et rurale et des concours pour la sélection des meilleurs têtes exposées au salon.



Pour ce qui est des meilleures participations au SIAM 2024, l'OCP a remporté le prix du meilleur stand au pôle "Sponsors", Alf Eddik : AFF (Africa Feed and Food) du meilleur stand au pôle "Intrants d'élevage", GIP Pôle Digital de l'agriculture, de la forêt et observatoire de la sécheresse du meilleur stand au pôle "Agri-Digital", Somacan du meilleur stand au pôle "International", Conserveries Meknès-AICHA du meilleur stand au pôle "Agroalimentaire", CMGP.CAS du meilleur stand au pôle "Agrofourniture", Pellenc Maroc du meilleur stand au pôle "Machinisme" et Menarat Al Haouz du meilleur stand au pôle "Nature et environnement".



Il s'agit aussi d’ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E, pour la meilleure participation étrangère, Bio Beef pour le meilleur ancrage "Génération Green", Cosumar pour la meilleure solution digitale, tandis que le prix "Coup de cœur" a été attribué à GPC Papier et Carton.



Considéré depuis sa première édition comme le fer de lance des stratégies agricoles nationales, le SIAM se veut une véritable vitrine pour promouvoir la diversité et la richesse des produits du terroir marocain, de l'artisanat local et des produits agricoles.