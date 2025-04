Classement FIFA : Deux places de mieux pour le Maroc

Le Maroc grimpe de deux places pour retrouver le 12è rang mondial du classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi.



Grâce à ces deux victoires contre le Niger et la Tanzanie, le Maroc gagne 6.06 points pour terminer le classement d'avril avec 1694.24 points. Tout comme la Croatie (11e, +2), le Maroc profite des faux pas de l’Uruguay et de la Colombie qui ont tous les deux perdu deux places.



Les Lions de l’Atlas se maintiennent à la première position en Afrique, devant le Sénégal, qui a régressé au 19è rang mondial, avec 1630.32 points.

L’Egypte, qui occupe le 32è rang mondial, est troisième à l’échelle africaine avec 1518.79 points.



Au niveau mondial, le podium connaît du changement, si l’Argentine reste toujours en tête du classement FIFA, elle est désormais suivie de l’Espagne (2e, +1). La Roja a en effet profité d’un faux pas de la France (3e, -1) en Croatie, pour s’installer dans le fauteuil de dauphin. Les Bleus restent sur le podium, sur lequel lorgne toujours l’Angleterre (4e).



Le Brésil (5e) complète le Top 5. Les Pays-Bas (6e, +1) s’en rapproche après avoir doublé le Portugal (7e, -1). De leur côté, la Belgique (8e), l’Italie (9e) et l’Allemagne (10e) maintiennent leur position dans le Top 10, à la porte duquel frappent désormais la Croatie (11e, +2), et le Maroc (12e, +2), souligne la FIFA dans un communiqué.