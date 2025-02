Christophe Lecourtier : La France aspire à accompagner le développement soutenu du Maroc dans le domaine maritime

La France aspire à accompagner le développement soutenu du Maroc dans le domaine maritime dans le cadre de la coopération entre les deux pays, a affirmé, mercredi à Agadir, l’ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier.



"Nous savons combien le Maroc est actif et porte la voix du continent africain et de beaucoup de pays du Sud dans ce domaine, en promouvant une grande coopération multilatérale et bilatérale", a déclaré M. Lecourtier à la presse en marge de l’ouverture de la 7ème édition du Salon Halieutis, où la France est l'invitée d'honneur.



Il s’est félicité à cet égard du statut de pays à l’honneur dont bénéficie la France lors de l'édition 2025, soulignant que ce choix intervient en consécration de la dynamique des relations franco-marocaines enclenchée ces derniers mois.



Une vingtaine d’entreprises françaises prennent part au Salon Halieutis où elles présentent des solutions et des innovations pour accompagner le développement de l’économie bleue dans le Royaume, a-t-il fait savoir, notant que le domaine maritime constitue l’une des grandes forces du Maroc, avec des stratégies élaborées au plus haut niveau du Royaume.



"Il y a des entreprises françaises qui offrent des solutions de sécurité de communication, de traçabilité et de respect de l’environnement, qui s’inscrivent dans le cadre du partenariat franco-marocain", a précisé l'ambassadeur. Il a rappelé, dans ce contexte, que pour la première fois depuis sa création, le Salon international de l’agriculture (SIA) en France met à l’honneur un pays étranger qu'est le Maroc, relevant que la ville de Nice accueillera prochainement un Sommet de l'ONU sur la préservation des océans et de la biodiversité, des questions placées au cœur de la politique du Royaume sur la scène continentale et internationale.



Placé sous le thème "Recherche et innovation pour un secteur halieutique durable", cet évènement réunit les acteurs majeurs des secteurs de la pêche, de l’aquaculture, de la transformation des produits de la mer, et de la recherche halieutique, consolidant ainsi la dimension incontournable de cet évènement phare sur la scène halieutique internationale.