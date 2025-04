Championnat national scolaire de volley-ball mixte : Victoire du lycée qualifiant Hassan II de Rabat

Le lycée qualifiant Hassan II relevant de la direction préfectorale du ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports à Rabat, a remporté le Championnat national scolaire de volley-ball mixte (catégorie garçons de moins de 18 ans), qui a pris fin samedi.



La deuxième place est revenue au lycée qualifiant Al Farabi relevant de la direction provinciale de Fquih Ben Salah (région Béni Mellal-Khénifra), suivi de l’établissement Princesse Lalla Salma relevant de la direction de Fès (région Fès-Meknès).



Dans la catégorie "Volley-ball pour tous" U18 garçons, la première place a été remportée par la direction provinciale de Taounate (région Fès-Meknès), représentée par le lycée qualifiant Mohammed VI. La deuxième place a été décrochée par le lycée qualifiant Mohammed VI de la direction de Tan-Tan (région Guelmim-Oued Noun) suivi du lycée qualifiant Mohammed V, relevant de la direction de Sidi Bennour (région Casablanca-Settat).



Pour la catégorie "Sport pour tous" U15 garçons, la première place a été obtenue par le lycée qualifiant Ahmed Rachidi (direction provinciale de Larache, région Tanger-Tétouan-Al Hoceima), suivi du collège Saadiens (direction de Taroudant, région Souss-Massa) et du collège Al Khawarizmi (direction de Berkane, région de l’Oriental).



Dans la catégorie "Sport d’élite" U15 garçons, la direction d’Al Fida-Mers Sultan (région Casablanca-Settat) s’est classée première, suivie de la direction de Fès (région Fès-Meknès) en deuxième position, et de la direction de Kalaa Sraghna (région Marrakech-Safi) en troisième.



Enfin, pour la catégorie "Sport d’élite" U18 garçons, la direction d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi (région Casablanca-Settat) s’est adjugé la première place, devant celles de Rabat (Région Rabat-Salé-Kénitra) et d’Errachidia (région Drâa-Tafilalet).



La cérémonie de clôture s’est tenue à l’Université Euromed de Fès, en présence du secrétaire général de la wilaya de Fès-Meknès, du vice-président de la Fédération Royale marocaine du sport scolaire, du directeur de la promotion du sport scolaire au sein du ministère de tutelle, ainsi que du directeur de l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Fès-Meknès.



Un hommage a également été rendu à plusieurs cadres éducatifs en reconnaissance de leur contribution au développement du sport scolaire.