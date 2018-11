Carton plein du WAC de Ndao

Le Wydad de Casablanca s'est imposé à domicile par 3 buts à 0 face au FUS de Rabat, lundi soir en match de mise à jour de la 3è journée du championnat, disputé au Complexe sportif Mohammed V.

Les trois réalisations des Rouge et Blanc ont été inscrites par le Nigérian Michel Babatunde (28è), le Libérien William Jebour (63è) et Mohamed Ounajem (90è+1).

Cette victoire permet au WAC de se hisser à la 9è position avec 9 unités.

Par ailleurs, la Ligue nationale de football professionnel (LNFP) a communiqué le programme de la 10ème journée du championnat D1 qui sera amputée de trois rencontres, à savoir HUSA-FUS, RSB-IRT et le derby Raja-WAC. Des reports justifiés par l’engagement du Hassania, de l’Ittihad de Tanger et du Raja de Casablanca en compétitions africaines.

Le bal de cette manche, qui coïncide avec le tiers du championnat, sera ouvert aujourd’hui par la rencontre qui opposera, à partir de 15 heures au terrain Saniet Rmel à Tétouan, le MAT au CAYB. Samedi prochain, deux matches sont à l’ordre du jour, devant mettre aux prises l’AS FAR avec l’OCS et l’OCK avec le KACM. Alors que lendemain dimanche, une seule rencontre est programmée et opposera le Difaâ Hassani d’El Jadida au Mouloudia d’Oujda. Quant au match CRA-RCOZ, il aura lieu mardi 4 décembre au terrain municipal d’Imzouren.

La LNFP a arrêté également deux dates de mise à jour du championnat. Pour le compte d’un match en retard de la 6ème journée, le Moghreb de Tétouan accueillera dimanche prochain le Wydad, alors que pour le compte de la 7ème journée, le WAC recevra mercredi 5 décembre le DHJ. Le nom du stade qui abritera cette confrontation n’a pas été communiqué.