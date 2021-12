Caravane médicale à M'haya au profit des enfants à besoins spécifiques

Une caravane médicale au profit des enfants à besoins spécifiques de la commune de M’haya, relevant de la préfecture de Meknès, a été organisée, samedi, à l’initiative du Rotary Club de Meknès. Initiée en partenariat avec l’Association "Ennaim pour les besoins spécifiques" et la délégation de la santé et de la protection sociale, cette initiative a porté sur plusieurs prestations et services médicaux au profit des pensionnaires du centre socioéducatif de M’haya.



Encadrée par un staff médical et paramédical, dont des médecins généralistes, des ophtalmologues, des psychologues ainsi que des ORL, cette action de solidarité a été marquée par la remise des lunettes de vue et d’un lot d’appareils auditifs au profit des enfants à besoins spécifiques, une initiative visant à améliorer leur santé et garantir leur scolarité.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente du Rotary Club de Meknès, Salima Hammoujite, a souligné que cette initiative concerne un établissement situé en plein centre du monde rural et offre des prestations et services au profit des enfants à besoins spécifiques notamment ceux issus du milieu rural et de familles nécessiteuses.



Il s’agit d’un centre médico-social qui accueille 80 enfants en situation de handicap et offre des activités scolaires et un suivi médical pour les enfants, a ajouté Mme Hammoujite, précisant que cette caravane médicale vise à diagnostiquer et définir les besoins de ces enfants, l’objectif étant de leur procurer le matériel médical nécessaire qui leur garantira une meilleure qualité de vie notamment des lunettes de vue et des chaises roulantes.



L’amélioration de la qualité de vie des pensionnaires du centre, a-t-elle poursuivi, porte aussi sur le soutien de leurs familles en assurant quotidiennement aux enfants le transport et la restauration, ce qui permettra leur épanouissement et favorisera leur intégration dans la vie active.



Dans une déclaration similaire, le président de l’Association "Ennaim pour les besoins spécifiques", Said Alilou, a mis en avant l’importance de cette caravane médicale qui est de nature à aider le centre à garantir la continuité de ses services vitaux, notamment la scolarisation, la rééducation fonctionnelle, l’orthophonie, et les loisirs créatifs. Il a émis le souhait de voir ce genre d’initiative se multiplier pour promouvoir la situation des enfants à besoins spécifiques dans les zones rurales.