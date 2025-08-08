L'Association des talents pour l’éducation sociale a célébré, lundi, son soixantième anniversaire par le lancement du Forum national de l’enfance des talents, au centre national de vacances d’El Haouzia, dans la province d’El Jadida, marquant ainsi le coup d’envoi d’une série d’activités éducatives, culturelles et récréatives destinées aux enfants venus de toutes les régions du Royaume.



Organisé en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Jeunesse – et la Fédération nationale des colonies de vacances, ce forum, placé sous le thème : "Les Talents, six décennies : bénévolat, plaidoyer, un souffle renouvelé", s’inscrit dans le cadre d’un programme national de colonies de vacances visant à promouvoir la citoyenneté, l’engagement associatif et l’épanouissement des jeunes.



L’événement, qui se poursuit jusqu’au 20 août, rassemble près de 900 bénéficiaires, issus de 42 sections locales réparties sur 10 régions du Royaume, dans une ambiance fédératrice alliant ateliers pédagogiques, rencontres culturelles et moments festifs.



S'exprimant à l'occasion de la cérémonie d’ouverture du Forum, le président de l’Association des talents pour l’éducation sociale, Abdellah Meskittou, a souligné que cette célébration marque une étape importante dans l’histoire de l’engagement éducatif et social amorcé depuis 1965.



Il a rappelé que l’Association a œuvré, depuis ses débuts, au développement culturel et associatif du Royaume, mettant en avant l’importance des colonies de vacances, considérées comme un droit et non comme un privilège.



Selon lui, les colonies de vacances constituent l’un des domaines essentiels sur lesquels travaille l’Association, car elles offrent à l’enfance marocaine un espace d’apprentissage, de découverte et de convivialité.



De son côté, Lemfadli Bouazza, directeur provincial du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Jeunesse – à El Jadida, a indiqué que le centre d'estivage d’El Haouzia s’inscrit dans la quatrième phase du programme national de colonies de vacances, qui a permis d’accueillir environ 1.500 enfants depuis son lancement cet été.



Par ailleurs, il a précisé que ces enfants, venus de toutes les régions du Maroc, bénéficient d’un programme éducatif, culturel, sportif et récréatif favorisant leur développement personnel et social.



M. Bouazza a également insisté sur l’importance du partenariat entre le ministère, la Fédération nationale des colonies de vacances et les associations actives dans ce domaine, affirmant que cette coopération constitue un levier essentiel pour enrichir l’offre éducative et renforcer l’encadrement des jeunes.



Pour sa part, le président de la Fédération nationale des colonies de vacances, Mohamed Gliouine, a fait savoir que ce forum instaure un nouveau dialogue : celui de l’enfance, de la créativité et de la culture, soulignant le rôle joué par le Forum en tant que plateforme d’échanges sur des thématiques à la fois culturelles et historiques.



La programmation du Forum comprend des activités éducatives et ludiques, des ateliers sur la citoyenneté, le théâtre, la musique, l’environnement et l’expression créative, ainsi que des expositions retraçant le parcours de l’association depuis sa création.



Des conférences-débats et des rencontres ouvertes sur les enjeux de l’enfance et du travail associatif viendront compléter ce programme, qui prévoit également des hommages aux bénévoles et cadres ayant marqué l’histoire de la structure.



Le programme national des colonies de vacances a déjà permis l’organisation de colonies éducatives dans plusieurs sites, notamment à Essaouira (deuxième session) et à El Jadida (deuxième et troisième sessions), et s’inscrit dans le programme global des festivités qui se poursuivront jusqu’à fin décembre 2025.