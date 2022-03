Campagne de sensibilisation sur la préservation des ressources en eau

Conformément à la stratégie de communication de l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia et dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication relatif au «Programme national pour l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation» (PNAEPI) 20-27, ainsi que des actions urgentes relevant de la convention signée pour le bassin de l’Oum Er-Rbia, l’ABHOER organise une campagne de sensibilisation qui se déploie en deux volets principaux Le premier se rapporte au programme de sensibilisation "Les classes bleues". S’adressant essentiellement aux écoliers, cette caravane ambitionne d’informer les élèves scolarisées au sein de 9 écoles primaires relevant de la zone d’action de l’Agence. S’étalant du 15 au 25 mars, ce programme vise un effectif d’environ 5000 élèves, tout en étant axé sur le thème «Ensemble pour une éc’eau génération». Ainsi, les élèves sont invités à une ambiance bon enfant, avec des ateliers et compétitions artistiques sur la protection des ressources en eau contre le gaspillage et la pollution, en plus d’autres activités socioculturelles animées par des enseignants et des cadres de l’AREF, dans l’objectif d’amener les élèves à s’approprier les messages véhiculés lors de ces journées concernant l’impact de la consommation excessive de l’eau et l’importance de la préservation de cette ressource particulièrement. Le deuxième point concerne la caravane de sensibilisation sur la préservation des eaux souterraines contre la surexploitation et la sensibilisation sur les risques éventuels que représentent les forages et les puits non sécurisés sur la sécurité de la population A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau et s’inscrivant dans la même thématique choisie cette année par l'ONU, à savoir «Les eaux souterraines, rendre l’invisible visible», l’ABHOER a organisé une deuxième caravane qui a sillonné les souks de 10 provinces et communes dans sa zone d’action, dans le but d’informer les populations et de les sensibiliser à l’utilisation rationnelle et économe des ressources hydriques ainsi que par rapport à l’importance de ces ressources stratégiques, et à la nécessité cruciale de les préserver. Par ailleurs et à la suite de la circulaire interministérielle relative à la sensibilisation des usagers à l’importance de la sécurisation des puits et forages, la caravane a attiré l’attention des usagers sur l’importance de sécuriser ces endroits en question les protégeant ainsi de tout danger potentiel. Ainsi, la campagne connaît la participation des étudiants de l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Béni Mellal et l’Association des enseignants des sciences de la vie et de la terre ainsi que de différents acteurs de la société civile œuvrant dans le domaine de l’eau et de l’environnement.