CNOM : Election de la nouvelle commission des athlètes

Le Comité national olympique marocain (CNOM) a élu, dimanche, les nouveaux membres de sa Commission des athlètes, conformément à ses dispositions statutaires et règlementaires et aux directives du Comité international olympique (CIO).



Elue pour un mandat de 4 ans renouvelables, la Commission des athlètes du CNOM est composée de 5 membres dont 3 femmes, indique le CNOM dans un communiqué publié sur son site officiel.



Présidée par le double champion olympique et mondial du 3.000 m steeple, Soufiane El Bakkali, elle comprend la membre du comité exécutif du CNOM, Noor Slaoui (sports équestres), la membre de l’Assemblée générale du CNOM, Ibtissam Marirhi (tir sportif), Bilal Mallakh (breakdance), ainsi que Safia Salih (taekwondo), précise la même source.



Cette nouvelle équipe succède à la première mise en place en novembre 2018, marquant une nouvelle étape dans le renforcement de la voix des athlètes, met en avant le CNOM, notant que ce processus vise à garantir une représentation active des sportifs marocains au sein des instances dirigeantes du mouvement olympique national.



Le CNOM réaffirme son engagement à accompagner la commission des athlètes dans sa mission de représentation, d’écoute et de soutien de l’ensemble des sportifs marocains, tout en valorisant leurs droits et leurs intérêts au cœur du mouvement olympique.