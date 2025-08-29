Augmenter la taille du texte
CHAN-2024: Oussama Lamlioui, l’ascension fulgurante d’un attaquant hors-pair

Dimanche 31 Août 2025

CHAN-2024: Oussama Lamlioui, l'ascension fulgurante d'un attaquant hors-pair
Auteur de six buts dont deux en finale lors du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN) contri buant largement au sacre des Lions de l’Atlas, l’international marocain Oussama Lam lioui s’est imposé comme l’un des attaquants les plus décisifs sur le continent africain.

Le sociétaire de la RS Berkane, qui a remporté le trophée de meilleur buteur du tournoi, a signé un parcours exceptionnel avec la sélection natio nale des joueurs locaux après une saison remar quable avec son club qui s’est soldée par un doublé historique Botola Pro D1 2024-25/Coupe de la CAF.

Reconnu pour ses déplacements intelligents, son jeu de tête, son pressing constant et sa capa cité à lire le jeu, Lamlioui a franchi un nouveau palier dans la reconnaissance continentale. Ses buts décisifs en club comme en sélection font de lui une valeur sûre de l’attaque marocaine.

Révélé au grand public avec le TAS de Casablanca, équipe avec laquelle il a signé ses débuts pro en 2019 et brillé notamment en finale de la Coupe du Trône en marquant deux buts décisifs pour of frir le trophée à son club, confirmé au Chabab Mohammédia puis propulsé au RS Berkane.

Oussama Lamlioui consacre aujourd’hui son statut comme l’un des attaquants les plus efficaces du football marocain et africain. Discret mais redoutable devant le but, l’atta quant de 29 ans, dont les performances, même avant le CHAN, ont attiré plusieurs clubs étran gers, incarne l’attaquant moderne : mobile, effi cace devant le but, habile de la tête et doté d’un sens du placement affûté.

Son parcours illustre la progression d’un joueur persévérant, capable de transformer chaque étape en tremplin vers le haut niveau pour se couronner meilleur buteur du CHAN-2024.

Au-delà des chiffres et des performances indivi duelles, il insiste sur l’importance de la cohésion d’équipe. Pour lui, la victoire « n’est pas une ques tion d’individualités, c’est le Maroc qui joue comme un seul être ».

