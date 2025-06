CAN féminine : Vilda dévoile la liste l’EN

Le sélectionneur de l'équipe nationale féminine de football, Jorge Vilda Rodriguez, a dévoilé, mardi à Salé, la liste des joueuses retenues pour prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN-2024), prévue du 5 au 26 juillet prochain au Maroc.



L'équipe du Maroc a hérité du groupe A, aux côtés de la Zambie, du Sénégal et de la RD Congo.



Le groupe B comprend le Nigeria, la Tunisie, l'Algérie et le Botswana, tandis que le groupe C est composé de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Mali et de la Tanzanie.



Ci-après la liste des joueuses marocaines convoquées :



Gardiennes de but: Khadija Errmichi (AS FAR), Hind Hasnaoui (AS FAR), Inès Arouaissa (Saint Malo/France), Fatima Zahra El Jabraoui (Wydad Casablanca)

Défenseuses: Hanane Ait Elhaj (Valence CF/Espagne), Zineb Redouani (AS FAR), Sabah Seghir (FC Bâle/Suisse), Aziza Rebbah (AS FAR), Nouhaila Benzina (AS FAR), Siham Boukhami (AS FAR), Yasmin Mrabet (Valence CF/Espagne) , Soumia Hady (Wydad Casablanca)

Milieux de terrain: Ghizlane Chebbak (Levante/Espagne), Najat Badri (AS FAR), Elodie Nakkach (Al Ahly/Arabie Saoudite), Salma Bouguerch (Wydad Casablanca), Anissa Lahmari (Levante/Espagne), Sarah Kassi (Fleury 91/France), Imène El Ghazouani (Sevrette FC/Suisse), Sanaa Mssoudy (AS FAR)



Attaquantes: Fatima Tagnaout (AS FAR), Sakina Ouzraoui Diki (UD Tenerife), Rania Boutieb (Bruges/Belgique), Imane Saoud (Sevrette FC/Suisse), Ibtissam Jraïdi (Al Ahly/Arabie Saoudite), Kenza Chapelle (Strasbourg/France).