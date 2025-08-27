Augmenter la taille du texte
Gambie: Le Maroc participe à la 1ère Coupe africaine U-18 de beach-volley

Jeudi 28 Août 2025

La sélection marocaine de beach-volley U18 prendra part, du 2 au 7 septembre à Banjul, à la première édition de la Coupe africaine de développement organisée à l'initiative de la Confédération africaine de volleyball (CAVB).

Cette compétition s'inscrit dans la stratégie de la CAVB visant à préparer une représentation africaine compétitive aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, indique l'instance continentale dans un communiqué, notant que douze nations ont été retenues pour cette édition inaugurale.

Neuf équipes féminines (Cap-Vert, RD Congo, Egypte, Gambie, Maroc, Namibie, Nigeria, Sénégal et Tunisie) et neuf équipes masculines (RD Congo, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Maroc, Namibie, Nigeria, Sénégal et Sierra Leone) prendront part au tournoi, précise -t-on.
Ce rendez-vous sportif constitue, par ailleurs, une étape clé dans la préparation du continent aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar-2026, première édition de ces Jeux en Afrique, conclut la CAVB.
 

Tags : Coupe africaine U-18 de beach-volley, Gambie, Maroc

