Dimanche 24 Août 2025

CHAN. Tarik Sektioui : L’engagement physique et tactique des joueurs était décisif
Le sélectionneur national, Tarik Sektioui, a affirmé, vendredi à Dar Es Salaam, que l’esprit combatif et l’engagement physique et tactique des joueurs de l’équipe marocaine étaient décisifs pour gagner le match contre la Tanzanie, pour le compte des quarts de finale du CHAN.
 
«Les éléments nationaux ont montré qu’avec l’abnégation et la volonté on peut surmonter toutes les difficultés», a souligné Sektioui dans une déclaration à la presse à l’issue de la rencontre remportée 1 à 0 par le Maroc, ajoutant que «grâce à leur prestation, ils ont fait honneur au football et au championnat nationaux».
 
Revenant sur le match, il a fait remarquer que « les deux périodes ont été très serrées et disputées. Le match a nécessité beaucoup de lucidité tactique et de concentration», ajoutant que « la Tanzanie a démontré que le fait de se qualifier première en phase de groupes dès la 3e journée n’était pas le fruit du hasard».
 
Dans une déclaration similaire, le joueur Ayoub Khairi a indiqué que «tout le groupe a fait de grands efforts pour remporter le match contre la Tanzanie. Pour parvenir à ce résultat, les éléments nationaux ont été forts mentalement et physiquement».
 
«Nous allons consentir plus d’efforts en vue de remporter le titre qui reste notre principal objectif», a-t-il affirmé.
 
Le capitaine de l’équipe nationale, Mohamed Rabie Hrimat, a relevé que les joueurs qui ont remplacé les défenseurs absents «ont montré une grande qualité de jeu et un état d’esprit combatif, à l’instar de Anas Bach et Mehdi Mchakhchekh, qui sont de jeunes joueurs mais qui ont montré une grande maturité tactique lors de ce match difficile».
 
«Grâce au travail du staff technique, nous avons eu l’opportunité d’honorer le championnat national au niveau africain», s’est-il réjoui.

Libé

