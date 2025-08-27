Dortmund recrute Chukwuemeka

Le Borussia Dortmund a recruté jusqu'en 2030 le milieu anglais Carney Chukwuemeka, en provenance de Chelsea, a annoncé le club de Bundesliga mardi.



Le BVB continue à piocher en Premier League pour ses recrutements estivaux, et a obtenu la signature de l'international (moins de 21 ans) contre 25 millions d'euros selon différentes sources.



Chukwuemeka connaît déjà le Borussia. Il a passé la seconde moitié de la saison dernière sous les couleurs du club de Rhénanie du nord, prêté par Chelsea. Il a joué 17 matches, toutes compétitions confondues, et marqué un but malgré des blessures.



Né en Autriche, Chukwuemeka a déménagé en Angleterre enfant et a intégré le centre de formation d'Aston Villa avant de signer avec Chelsea en 2022.

Dortmund a également recruté Jobe Bellingham, en provenance de Sunderland, et Yan Couto, en provenance de Manchester City, cet été.



Le frère de Jobe, le joueur star du Real Madrid Jude Bellingham, avait lui aussi rejoint Dortmund en 2020 à l'âge de 17 ans, après avoir joué au sein des jeunes de Birmingham City, et avant de signer au Real Madrid trois ans plus tard pour un montant estimé à 100 millions d'euros.



Le club Jaune et Noir a annoncé également mardi matin avoir prolongé d'un an le contrat de l'entraîneur Niko Kovac, jusqu'en 2027.





