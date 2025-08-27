Lucas Vazquez rebondit au Bayer Leverkusen

L'international espagnol Lucas Vazquez, en fin de contrat au Real Madrid, s'est engagé mardi pour deux ans avec le Bayer Leverkusen, a annoncé le club allemand.



Le joueur de 34 ans, vainqueur de cinq Ligues des champions avec le club madrilène, arrive libre chez le vice-champion d'Allemagne, qui cherchait un remplaçant au Néerlandais Jeremie Frimpong, parti à Liverpool à l'intersaison.



"Avec Lucas Vazquez, nous recrutons un joueur extrêmement expérimenté qui a tout gagné avec le Real Madrid au cours des dix dernières années", a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen, cité dans un communiqué, ajoutant que le nouveau venu deviendrait "un pilier" de l'équipe.



L'ailier droit, reconverti comme latéral dans la deuxième partie de sa carrière, avait fait ses adieux à son club formateur après le Mondial des clubs en juillet dernier.

La Maison Blanche avait alors rendu hommage à celui qu'elle considère comme "l'une des plus grandes légendes" de son histoire, avec 24 titres remportés dont cinq Ligues des champions.



L'arrivée de Trent Alexander-Arnold au Real a fait reculer Vazquez dans la hiérarchie des arrières droits, mais le joueur espagnol, qui compte neuf sélections, souhaitait poursuivre sa carrière.



Vazquez a révélé que l'ancien entraîneur de Leverkusen et actuel patron du Real, Xabi Alonso, ainsi que Dani Carvajal, son coéquipier du Real Madrid qui y a passé une saison (2012- 2013), l'ont aidé à se décider à rejoindre le club rhénan.