Le Onze national s’offre son homologue sénégalais et sa troisième finale CHAN

Mercredi 27 Août 2025

Les Lions de l’Atlas se sont qualifiés haut la main pour la finale du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) en battant le Sénégal par 5 tirs au but à 3 après prolongations (temps réglementaire 1-1), en demi-finale disputée, mardi soir, au stade Mandela à Kampala, se rapprochant davantage d’un troisième sacre historique.

Les joueurs marocains, surpris par un but précoce dès le quart d'heure de jeu, ont réussi à renverser la vapeur et étaient à deux doigts de l'emporter avant de se diriger vers les prolongations, mais ont brillé, surtout, lors de la séance des tirs au but qu'ils ont magistralement maîtrisée.

L’entame du match a été marquée par une certaine prudence des deux côtés pour éviter d’encaisser un but précoce, avec une nette possession du ballon en faveur des joueurs marocains.

Les Lions de la Téranga ont tenté, de leur côté, de réaliser des incursions à partir du milieu de terrain en recourant à des passes longues vers la surface de réparation mais ont fait face à une ligne défensive marocaine bien positionnée pour tuer dès l’œuf les offensives sénégalaises.
Sur un corner bien exécuté, les Sénégalais sont parvenus à ouvrir la marque par le biais de Joseph Layousse (16e) assisté par Libasse Guèye.

Ce but a poussé les Lions de l’Atlas à vite réagir, ce qui s'est concrétisé sept minutes plus tard par un superbe but signé Sabir Bougrine (23e), après une combinaison de passes dans la surface de réparation du Sénégal.
L’appétit des Lions de l’Atlas ne s’est pas arrêté après cette égalisation, avec des occasions signées Khalid Baba (29e) et Anas Bach (40e) bloquées par le gardien Arona Diouf.
 
Le Sénégal a répliqué par une frappe de Moussa Cissé (41e) déviée en corner par El Mehdi Al Harrar.

De retour des vestiaires, les Lions de l’Atlas ont déroulé leur jeu offensif pour mettre la pression sur la défense sénégalaise, dont les joueurs ont répliqué par des tentatives par l'intermédiaire de Moussa Cissé (51e) et Oumar Ba (52e).

Un coup franc aux portes de la surface de réparation marocaine, exécuté par Joseph Layousse (60e) a été brillamment dévié par El Mehdi Al Harrar, auteur d’une belle parade qui lui a permis de sauver ses cages.

L’entrée en jeu de Ayoub Khairi et Salaheddine Errahouli (65e) en remplacement respectivement de Mehdi Lamchkhchakh et Khalid Baba a dynamisé le jeu de l’équipe nationale qui s’est montrée plus dangereuse sur deux actions de Youssef Mehri (67e) et Ayoub Khairi (69e).

Les hommes de Tarik Sektioui ont accentué la pression à l'entrée de la surface de réparation sénégalaise mais ont buté sur une solide défense adverse qui a repoussé les aspirations au but des Lions de l’Atlas, avant que les deux équipes ne jouent les prolongations marquées par de sérieuses occasions des éléments nationaux par le biais de Salaheddine Errahouli et Marouane Louadni (104e).

En finale, prévue ce samedi (16h00) à Nairobi, le Maroc croisera le fer avec Madagascar qui a battu le Soudan par 1 but à 0 au stade Benjamin Mkapa à Dar Es Salaam.

Kampala: Mohammed Benmassaoud (MAP)

Libé

Lu 116 fois

Tags : homologue sénégalais, Onze national, troisième finale du CHAN

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

