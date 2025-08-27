Gauff chahutée à l’US Open : Sinner et Swiatek dominateurs

L'Américaine Coco Gauff (3e mondiale) a dû batailler jusqu'au bout pour se débarrasser d'Ajla Tomljanovic (79e) mardi au premier tour de l'US Open, tandis qu'Iga Swiatek, Jannik Sinner et Alexander Zverev se sont qualifiés aisément.



Malgré le franc soutien du public new-yorkais, Coco Gauff, N.3 mondiale et victorieuse à New York en 2023, a connu une entrée en matière poussive, conclue sur un score serré: 6-4, 6-7 (7-2), 7-5.



Approximative, systématiquement contestée par l'Australienne Ajla Tomljanovic - qui avait mis fin à la carrière de Serena Williams à New York en 2022 - la tenante du titre à Roland-Garros a ramé toute la rencontre pour s'en sortir.



"Ça a été dur", a reconnu l'intéressée après coup. "D'après mon expérience, les premiers tours sont plus stressants que la finale. C'était un bon test pour moi", a jugé l'Américaine de 21 ans.



Malgré une avalanche de fautes directes (plus de 100 au total dont 59 pour elle), Gauff a sorti plus de coups gagnants pour conclure les longs échanges qui ont fait durer le match près de trois heures.



C'est tout l'opposé d'Iga Swiatek, arrivée à New York sur la lancée d'un été faste, avec des succès à Wimbledon et Cincinnati, au point d'être la favorite des bookmakers, devant la N.1 mondiale Aryna Sabalenka.

La Polonaise, deuxième joueuse mondiale, n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-2) d'Emiliana Arango (84e).



"Les premiers matches sont toujours un peu différents, donc je suis contente d'avoir eu du temps" avant le tournoi "pour m'adapter aux conditions et à la surface", a commenté la sextuple lauréate en Grand Chelem, satisfaite de ce premier galop.

La double lauréate de l'US Open Naomi Osaka (24e) s'est également qualifiée en deux sets.



Le N.1 mondial Jannik Sinner s'est qualifié très facilement pour le deuxième tour de l'US Open face au Tchèque Vit Kopriva (89e joueur mondial), 6-1, 6-1, 6-2, délivrant un bulletin de santé favorable après une frayeur à Cincinnati.



Lors de sa dernière apparition sur le circuit, en finale du Masters 1000, il y a une semaine, l'Italien avait été contraint à l'abandon (à 5-0) face à son grand rival et dauphin, l'Espagnol Carlos Alcaraz.



Sinner avait invoqué un "virus" et révélé ne pas encore se sentir à 100%.

Hormis un léger coup de mou en fin de troisième set, Sinner a traversé sans encombre son premier match de la quinzaine new-yorkaise mardi.

"Je me sens en bonne forme", a-t-il expliqué après ce premier succès. "Je suis très satisfait de ma performance aujourd'hui", a analysé le rouleau compresseur transalpin.



Toujours en quête d'un premier titre en Grand Chelem à 28 ans, le N.3 mondial Alexander Zverev a également gagné en trois sets un match plus accroché contre le Chilien Alejandro Tabilo (122e), dominé 6-2, 7-6 (7/4), 6-4.



"Ça n'a pas toujours été parfait, mais je me suis qualifié", s'est satisfait l'Allemand, finaliste à New York en 2020 et opposé au deuxième tour au Britannique Jacob Fearnley (60e).

Le lauréat de l'édition 2022 Carlos Alcaraz s'était lui qualifié dès la veille pour le deuxième tour, sans trembler non plus.



La planète tennis espère déjà des retrouvailles en finale entre les deux hommes, après le succès d'Alcaraz à Roland-Garros en juin et celui de Sinner à Wimbledon mi-juillet.

Il y a trois ans, alors qu'aucun des deux jeunes talents n'avait encore de titre majeur à son actif, Sinner et Alcaraz avaient livré un match épique en quart de finale à New York, remporté par l'Espagnol, qui allait soulever le trophée quelques jours plus tard.



"Il y a trois ans, on commençait juste à se connaître et on ne savait pas à quoi s'attendre", s'est souvenu Sinner mardi. Aujourd'hui, "on doit se préparer tactiquement, sur le plan émotionnel et mental", a-t-il relevé.



Alcaraz sera de retour sur le court contre l'Italien Mattia Bellucci (65e), comme Novak Djokovic (7e), opposé à l'Américain Zachary Svajda (145e).

Chez les dames, Aryna Sabalenka et la finaliste de l'édition 2024 Jessica Pegula (4e) seront les principales têtes d'affiche de la journée.