Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Qualifications africaines du Mondial-2026 : Lancement de la vente des billets du match Maroc-Niger

Mardi 26 Août 2025

Qualifications africaines du Mondial-2026 : Lancement de la vente des billets du match Maroc-Niger
Autres articles
La vente des billets du match qui opposera l’équipe nationale marocaine à celle du Niger, le 5 septembre prochain au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, a été lancée mardi, a annoncé le comité d’organisation de cette rencontre comptant pour les qualifications du Mondial 2026 de football.

Dans un souci de modernisation et de sécurisation de l’expérience des supporters, le comité d’organisation informe que les billets sont disponibles exclusivement via la plateforme électronique : www.webook.com ou via l’application officielle Webook, indique un communiqué publié sur le site électronique de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Les prix des billets ont été fixés à 100 DH pour la catégorie 3, à 200 DH pour la 2e catégorie et à 300 DH pour la 1ère catégorie. S'agissant du salon d’hospitalité, son prix s'élève à 1.000 DH, alors que le billet de la tribune d'honneur (VIP) est de l'ordre de 1.500 DH. Le billet de la tribune d'honneur supérieure (VVIP) s'élève à 2.000 MAD, tandis que les billets des loges privées (Skybox) seront vendus à 20.000 MAD.

Afin de faciliter l’accès aux billets et d’assurer une expérience fluide pour le public, le comité d’organisation annonce l’ouverture de points de retrait physiques, dont les emplacements seront communiqués ultérieurement, pour les catégories suivantes :salon d’hospitalité, tribune d’honneur (VIP), tribune d’honneur supérieure (VVIP) et loges privées (Skybox).

Pour les autres catégories (1re, 2e et 3e), les billets seront directement envoyés aux acheteurs via l’application officielle Webook, et permettront l’accès au stade. Le comité d’organisation appelle l’ensemble du public à respecter scrupuleusement les consignes d’organisation, notamment les numéros de sièges indiqués sur chaque billet, poursuit la même source, notant que tout manquement à ces règles pourra entraîner des poursuites conformément à la législation en vigueur. Le comité souligne que ces mesures visent à garantir un accès fluide au stade et à assurer un déroulement optimal de cet événement sportif majeur, dans le cadre des préparatifs du Royaume du Maroc pour accueillir de grandes compétitions sportives aux niveaux continental et international, conclut le document.

Libé

Lu 31 fois

Tags : match Maroc-Niger, Mondial-2026, Qualifications africaines, vente des billets

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://www.instagram.com/ntla9awfbladna/
Agenda
    Aucun événement à cette date.
https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

CHAN-2024 : Pour le Onze national, la finale passe par le Sénégal

24/08/2025

Coupe du monde de la FIFA 2026 : Environ 65.000 volontaires seront mobilisés

22/08/2025

Amine Adli signe à Bournemouth

22/08/2025

La liste de Regragui attendue pour jeudi

24/08/2025
 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication